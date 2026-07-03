¿Nueva ola de calor en Mallorca? La Aemet avisa de temperaturas muy altas este fin de semana
La isla tendrá un fin de semana de sol, noches cálidas y un ascenso de las temperaturas el domingo, mientras el Mediterráneo registra valores propios de agosto
El calor no da tregua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la llegada de temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares durante los próximos días, una situación que podría llegar a convertirse en una ola de calor, aunque todavía existe cierta incertidumbre sobre su evolución. En Mallorca, el fin de semana estará marcado por el predominio del sol, un aumento del calor a partir del domingo y un mar Mediterráneo excepcionalmente cálido, con zonas que presentan temperaturas propias de agosto y más de 4 ºC por encima de lo habitual para estas fechas.
Durante la jornada de este este viernes se esperan cielos poco nubosos o despejados en Mallorca, con temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso durante el día. El viento soplará del norte, flojo a moderado.
La Aemet ya advierte de un aumento de las máximas en la isla, dentro de un escenario de estabilidad atmosférica que irá reforzándose durante el fin de semana. De este modo, los termómetros podrían alcanzar los 34 grados en algunos puntos dl sur y del interior.
Sábado: un día plenamente veraniego
El sábado continuará la misma tendencia. Los cielos permanecerán despejados y las temperaturas apenas variarán, mientras que el viento será flojo y variable, con predominio de las brisas costeras, que aliviarán ligeramente la sensación térmica en las zonas del litoral.
Será una jornada típicamente veraniega, con muchas horas de sol. Las máximas se moverán entre los 33 y 34 grados y las mínimas no bajarán de los 20.
Domingo: el calor gana intensidad
El día más caluroso del fin de semana será el domingo. La Aemet prevé un ascenso de las temperaturas, con un ambiente todavía más caluroso en la isla. Los termómetros llegarán a los 36 grados en gran parte de la isla.
La jornada transcurrirá con cielo despejado, mientras que las temperaturas nocturnas experimentarán pocos cambios, por lo que volverán a registrarse noches cálidas.
Este incremento coincidirá con el inicio de los días más cálidos previstos por la Aemet para buena parte del país.
La Aemet no descarta que la situación derive en una ola de calor
A partir del domingo, se espera un episodio de calor extremo y persistente por la llegada de una masa de aire muy seca y cálida, que dejará temperaturas de entre 36 y 38 ºC en el interior de Mallorca .
La Agencia subraya que todavía existe incertidumbre sobre la evolución del fenómeno, aunque no descarta que entre el domingo y el martes pueda llegar a configurarse una nueva ola de calor.
Un Mediterráneo con temperatura de agosto
Al calor previsto en tierra se suma otro factor que influirá en la sensación térmica: el mar Mediterráneo.
La Aemet ha informado de que las aguas que rodean España presentan temperaturas superiores a las normales para estas fechas. En distintas zonas del Mediterráneo ya se registran valores propios del mes de agosto, con anomalías que superan los 4 ºC respecto a la media.
Estas temperaturas elevadas del mar favorecen un ambiente más cálido, especialmente durante la noche, cuando el agua libera lentamente el calor acumulado durante el día.
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