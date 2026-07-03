'Menys Turisme, Més Vida' presenta medidas contra la masificación turística: "Ahora la pelota está en su tejado"
La plataforma insta a las administraciones a actuar contra la masificación turística y la especulación inmobiliaria en las islas
El documento ha sido presentado a pocas semanas de la manifestación convocada el próximo 26 de julio
La plataforma ‘Menys turisme, Més vida’ ha presentado esta mañana al Consolat en Mar de Palma un documento dirigido a diferentes partes del gobierno, tanto central como balear, con propuestas para actuar frente a la turistificación que viven actualmente las Islas Baleares, a pocas semanas de la manifestación convocada para el próximo 26 de julio.
Pere Joan Femenia, portavoz de la plataforma, ha iniciado el acto alegando que presentan este escrito debido a que “hace años que la ciudadanía sale a la calle de forma masiva en las manifestaciones para decir que Mallorca está al límite” y que “hasta ahora las instituciones tan solo han hecho anuncios vacíos y leyes llenas de trampas para proteger los privilegios de unos pocos”.
El segundo portavoz de la plataforma, Daniel Comas, ha explicado las diferentes solicitudes que demandan. Por una parte, a los ayuntamientos se les exige suspender las nuevas licencias turísticas de alquiler y el impulso urgente para declarar los municipios como zonas tensionadas, ya que “las viviendas son para vivir, no hoteles encubiertos”.
Asimismo, solicitan la suspensión de la privatización del espacio público y priorizar las restricciones de agua en los hoteles y campos de golf antes que en las viviendas.
Al Consell, le exigen que “frene el colapso de la isla”, demandando un decrecimiento “real” y una reducción del techo de plazas turísticas y del alquiler de coches turísticos. “Exigimos un máximo real, numérico, claro e innegociable”, ha explicado Comas.
En cuanto al Govern balear, la plataforma exige que prohiba el alquiler turístico ilegal y que aplique sanciones contundentes a esta práctica. Además, insisten en la prohibición de la compra especulativa de casas por parte de extranjeros y fondos buitre, la priorización de los residentes en el transporte público durante el verano y la destinación de la totalidad de la ecotasa a viviendas sociales y al medio ambiente.
Finalmente, al Gobierno central le exigen que dejen de tratar a Baleares “como una simple máquina de hacer dinero a costa de la salud de los residentes”. Para ello, solicitan que no haya ninguna ampliación más del aeropuerto ni que los ‘megacruceros’ puedan atracar en las islas si provienen desde puertos pertenecientes al estado, el fin de los vuelos nocturnos y la actuación a nivel estatal del alquiler de temporada.
“Con esta carta hemos hecho el trabajo que ellos no quieren hacer. Ahora la pelota está en su techo”, ha concluido con el acto Femenia.
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