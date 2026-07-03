Mallorca se vuelca con los afectados por la tragedia en Venezuela: “Cualquier ayuda cuenta y suma”

La comunidad venezolana en Mallorca, junto al párroco de Son Sardina, Albert Marchan, ha impulsado una campaña solidaria para enviar ayuda urgente a las zonas más afectadas por la reciente catástrofe en Venezuela. La recogida de donaciones se ha llevado a cabo durante estos dos días, de 8 a 20 horas en la Plaza de España.

La iniciativa ha centrado las donaciones en productos de primera necesidad, especialmente destinados a la infancia y al ámbito sanitario. Entre los artículos solicitados, se encuentran leche de fórmula, biberones, chupetes, mascarillas, guantes y material sanitario. En cambio, los organizadores han pedido no aportar ropa, ya que, según las indicaciones recibidas desde Venezuela, existe suficiente cantidad. Tampoco se recogerá alcohol porque, al tratarse de un material inflamable, no puede incluirse en el primer envío.

El presidente de la asociación VENBALEARS, Edison Morillo, ha explicado que el objetivo es que la ayuda llegue "lo más pronto posible" a las personas afectadas. El material será enviado "gracias a la colaboración de Air Europa” y será recibido en Venezuela “por las hermanas Carmelitas”, que se encargarán de distribuirlo entre las familias damnificadas.

Morillo también ha destacado “la solidaridad recibida por parte de la sociedad mallorquina” desde el inicio de la campaña. Según ha explicado, la mayoría de las aportaciones económicas han sido realizadas por ciudadanos de la isla y, por eso, ha querido agradecer públicamente ese respaldo. Además, la iniciativa ha contado con el apoyo de la mallorquina Elisabeth Reynés, Miss España Illes Balears 2026, que ha querido sumarse a la campaña solidaria. Morillo ha querido lanzar un llamamiento a seguir colaborando, asegurando que "cualquier ayuda cuenta y suma”.

Aunque esta primera fase se centra en cubrir las necesidades más urgentes, los organizadores aseguran que "seguirán adaptando la ayuda en función de la evolución de la situación y de las necesidades que se trasladen desde Venezuela”.