Juzgado por un delito electoral en Palma: “Fui a las ocho y media al colegio; cuando la mesa estaba formada nos dijeron que nos podíamos ir”

No comparecer a una cita electoral puede acabar resultando muy caro. En caso de condena, además de contar con antecedentes penales, también hay que hacer frente a multas que en ocasiones son elevadas. La fiscalía solicitó ayer en Palma una pena de multa de más de 5.000 euros a un ciudadano acusado de un delito electoral.

El hombre fue juzgado en la sede de Vía Alemania por un delito electoral por presuntamente no haber comparecido para formar la mesa electoral a la que estaba llamado en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024. El encausado negó los hechos en rotundo ante la magistrada: “Fui a las ocho y media al colegio o antes; cuando la mesa estaba formada nos dijeron que nos podíamos ir; me suena haber firmado un papel pero no lo recuerdo bien”. El sospechoso había sido designado como suplente, pero no hizo falta que se quedara durante toda la jornada electoral.

Tres testigos que habían sido citados para su misma mesa en las votaciones aseguraron durante la vista oral que no se acordaban del acusado. Solo uno de ellos reconoció: “Su cara me suena, pero no sé de dónde. No sé si del bar o del supermercado”.

La fiscal mantuvo su acusación contra el sospechoso y reclamó una condena de quince meses de multa a razón de doce euros diarios, es decir, que pague más de 5.000 euros. Mientras, el abogado defensor pidió la libre absolución de su representado al considerar que no se había enervado el derecho a la presunción de inocencia y no había prueba de cargo contra él.

El joven acusado admitió que el 14 de mayo de 2024 recibió una notificación en la que le convocaban para acudir a su colegio electoral en Palma para formar mesa en calidad de suplente. “El 9 de junio sí comparecí a las elecciones europeas. Fui al colegio sobre las ocho y media de la mañana o antes. Estábamos un grupo reunido. Éramos unos seis. Luego, vino el presidente más tarde. Estábamos sentados en un rincón”, recordó el ciudadano.

“Esperamos unos veinte minutos. Cuando la mesa ya estuvo formada, nos dijeron que nos podíamos marchar. A las nueve de la mañana nos dijeron que nos podíamos ir. No nos fuimos todos a la vez. Yo vi salir a los suplentes. Cuando me dijeron te puedes ir, pues me fui. Me suena haber firmado un papel, pero no estoy seguro. No recuerdo si mis compañeros firmaron”, señaló el hombre.

“Uno de la mesa fue quien dijo que nos podíamos ir porque la mesa estaba constituida con el presidente y los vocales. Yo no hice ninguna alegación, me dijeron directamente que tenía que venir a juicio”, remarcó el acusado.

“Nos tocó una mesa en la esquina. Recuerdo que allí había un hombre calvo con barba blanca, un chico sudamericano y una chica con tatuajes”, rememoró el ciudadano.

Testigos

Una joven que también fue convocada como sustituta a las elecciones europeas en el colegio cercano a la zona de s’Escorxador de Palma confirmó que la mesa estaba en el fondo: “Era una escuela con un patio cerrado, creo que era el gimnasio; nosotros estábamos en el fondo, puede ser en una esquina”.

La testigo explicó que eran cinco o seis personas en su mesa. “No recuerdo al acusado. De cara no me acuerdo de ninguno. Esto fue hace dos años. No me acuerdo si fueron las elecciones al Parlamento Europeo”, indicó dubitativa.

En cambio, otro hombre que fue citado como presidente suplente admitió: “Su cara me suena, pero no sé de dónde. Yo al acusado no lo recuerdo de ese día”. Según su versión, en su mesa eran unas seis personas. “Solo recuerdo a la chica de los tatuajes porque me llamó la atención. Yo no llegué a formar mesa. De suplentes éramos como cuatro o cinco. Creo que fue necesario que uno se quedara. Creo que el presidente dijo que la mesa estaba formada y que nos podíamos ir. Creo recordar que firmé un acta. Firmamos por turnos”, manifestó el testigo.

Por último, una tercera persona que también había sido designada como suplente en la mesa electoral explicó que no recordaba al encausado: “No lo recuerdo. No me acuerdo de nadie. Ese día fui convocada temprano, por la mañana, creo que eran las ocho. De mi mesa éramos siete u ocho. Una persona pasó lista y me dijo que me podía marchar. No me acuerdo si tuve que firmar algo. Me fui y luego ya volví para votar”.

La fiscal, en sus informes, destacó que la única persona que no firmó el acta fue el acusado y, por tanto, no hay prueba de que ese día estuviera allí. En cambio, la defensa hizo hincapié en que el hombre ha dado detalles que demuestran que compareció en el colegio electoral. El juicio quedó ayer al mediodía visto para sentencia.