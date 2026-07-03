El Govern resta impacto al traslado de residuos de Ibiza a Mallorca y asegura que será "inapreciable"

El Govern ha defendido este viernes que el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca tendrá un impacto "mínimo" e "inapreciable" y ha asegurado que tanto los mallorquines como los ibicencos apenas percibirán una operación cuyos detalles se dieron a conocer este mismo jueves. La prueba piloto prevé el traslado de residuos mediante siete camiones diarios, en horario nocturno y cinco días a la semana.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo autonómico y vicepresidente, Antoni Costa, ha sostenido que el traslado constituye una solución "viable" para hacer frente a una situación extraordinaria y ha recordado que el Govern ya aprobó el decreto ley que dota de cobertura jurídica a la medida. Ha añadido que ahora corresponde a los consells insulares ultimar los últimos aspectos para su puesta en marcha.

Costa ha subrayado que las condiciones en las que se desarrollará la prueba piloto permiten prever una incidencia muy reducida. "Toda la ciudadanía es consciente de que esta prueba piloto se producirá con problemas mínimos", ha afirmado, antes de señalar que los traslados se realizarán por la noche y que "ni los ibicencos ni los mallorquines se darán cuenta de que se produce el traslado".

El portavoz ha insistido en que se trata de una medida temporal y ha defendido que la planta de valorización energética de Tirme dispone de capacidad suficiente para asumir los residuos procedentes de Ibiza "sin problemas destacables". Para rebajar la preocupación por el volumen de residuos que llegarán a Mallorca, Costa ha comparado las cantidades previstas con la producción de la propia isla. Según ha explicado, el total de residuos que se trasladarán desde Ibiza a lo largo de un año equivale aproximadamente a un mes de los residuos que genera Mallorca.

Preguntado por el rechazo expresado por colectivos vecinales y ecologistas, traducido en el recurso que el GOB presentó ante los tribunales en contra del traslado, el vicepresidente ha mostrado su "máximo respeto" hacia las críticas, aunque ha reiterado que, según la información trasladada por los consells insulares al Govern, la repercusión de la operación será "mínima". "Respetamos las opiniones de los vecinos", ha concluido.