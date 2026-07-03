La FEBT alerta del mal estado de los accesos a Son Reus ante el inminente aumento del tráfico de camiones por el traslado de residuos de Ibiza

La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) reclama una actuación urgente para mejorar la carretera de acceso al polígono de Ses Veles, donde se encuentra la planta de tratamiento de residuos de Son Reus, ante el incremento del tráfico pesado que supondrá el traslado de una parte de los residuos de Ibiza a Mallorca.

La presidenta de la patronal, Petra Mut, ha querido dejar claro que la federación no cuestiona el convenio entre ambos consells insulares. "No es una cuestión de posicionarnos sobre si el traslado está bien o mal. Es una realidad que se tiene que hacer y nos adaptaremos", ha afirmado. Sin embargo, advierte de que antes de asumir un mayor volumen de tráfico "hay que poner remedio para que esto no se complique".

Mut explica que el principal problema se encuentra en la carretera que conecta la carretera de Sóller con el polígono de Ses Veles, por donde acceden diariamente los camiones a Son Reus. "Administrativamente está muy mal gestionado. El polígono está en Bunyola, el Consell hace lo que puede con el acceso a la planta, pero la carretera depende del Ayuntamiento de Palma y no hace nada", lamenta.

Según la presidenta de la FEBT, por esta vía circulan cada día entre 600 y 700 camiones, muchos de ellos de gran tonelaje, lo que ha deteriorado notablemente la calzada. "Los transportistas nos trasladan quejas porque rompen los amortiguadores de los camiones por la cantidad de baches que hay", asegura. Además, ha denunciado que se trata de "un polígono empresarial de gestión medioambiental que debería dar ejemplo y, sin embargo, se encuentra en este estado".

La patronal considera que la situación cobra todavía más relevancia con la llegada de los residuos procedentes de Ibiza, cuyo traslado prevé incorporar hasta ocho camiones diarios adicionales durante la temporada alta. "No haré ningún posicionamiento sobre el traslado. Ibiza es una isla de Baleares y nos tenemos que adaptar a lo que haya, pero sí pedimos que se solucionen antes unos problemas que llevamos años denunciando", insiste Mut.

La presidenta de la FEBT también advierte de las carencias en materia de seguridad del polígono. "Solo tiene un acceso, no hay un plan de emergencias articulado y faltan elementos como bocas de incendio. Hay muchos riesgos con el estado de la carretera y con el tipo de mercancía que se transporta", señala. Por todo ello, la FEBT reclama una actuación coordinada de las administraciones implicadas. "Llevamos tres años pidiéndole al Ayuntamiento de Palma que actúe y no hace nada", critica Mut, quien insiste en que el deterioro de la carretera y la falta de planificación "no han recibido la relevancia que realmente tienen".