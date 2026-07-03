Las familias, sobre la proliferación de expedientes en los institutos: "Educación debería poner medidas para evitar llegar a eso"

La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca (FAPA Mallorca) ha aprovechado su rueda de prensa de balance del curso escolar 2025-2026 para manifestar su honda preocupación por la creciente conflictividad detectada en los equipos directivos de varios centros de Secundaria de la isla. Desde la entidad han advertido que, aunque estas situaciones drásticas no constituyen la tónica general del sistema educativo, evidencian fallas estructurales en la prevención por parte de la administración.

Miquel Àngel Guerrero, director de FAPA, se ha referido explícitamente a los casos de tensión mediática e institucional vividos recientemente en centros de Palma, como el IES Josep Maria Llompart y el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (CTEIB). "Nos preocupan los expedientes a equipos directivos", ha admitido Guerrero, quien ha criticado la falta de anticipación de las autoridades educativas. "No puede ser que desde la Conselleria no se pongan las medidas necesarias en estos centros para evitar llegar a ese extremo, porque cuando se ha llegado ahí, es que hay mucho malestar detrás", ha sentenciado el director, apuntando a que la intervención "llega solo cuando la convivencia ya está totalmente rota".

El trasfondo de esta denuncia conecta con la resolución de la Conselleria de Antoni Vera de abrir un procedimiento disciplinario por faltas graves y leves a cinco miembros de la cúpula directiva y docente del CTEIB —incluida su hasta este curso directora— por presunta falta de rendimiento, absentismo laboral e irregularidades en el control de fondos. Una crisis de gestión y un clima hostil que recuerda a la reciente renuncia del director del IES Josep Maria Llompart tras salir a la luz informes de riesgos psicosociales que apuntaban a abusos de poder y que fueron presuntamente ocultados al claustro.

Para la federación de familias, el hecho de que estos problemas estallen por la vía sancionadora "demuestra que los canales habituales de mediación e inspección ordinaria no están funcionando a tiempo".

"Adelanto" de las vacaciones en Bachillerato

Durante el turno de preguntas de los medios de comunicación, los portavoces de FAPA han abordado otros problemas de calado que arrastra el cierre de este periodo lectivo. Uno de los puntos que más alarma ha generado entre las familias es el fin prematuro de las clases de primer curso de Bachillerato, fijado para el 29 de mayo.

Según ha criticado la federación, múltiples centros educativos han invitado a los alumnos que ya tenían las materias aprobadas a dejar de asistir a las aulas a partir de esa fecha. "¿Resultado? Alumnos que el año que viene se juegan la Selectividad empiezan las vacaciones en mayo", han lamentado desde FAPA. La entidad advierte del riesgo que supone este parón para el rendimiento académico futuro de los estudiantes, vinculándolo de forma directa con la presión psicológica posterior: "Luego se lo juegan todo en una Selectividad donde, como sabéis, los problemas de salud mental aumentan". Asimismo, los portavoces han rechazado los argumentos oficiales simplistas, señalando que "culpar a la LOMLOE de las bajas notas es demasiado fácil, se debería analizar mucho más a fondo".

"Muchas reuniones, pero pocas propuestas adelante"

Como conclusión al balance del año escolar, la junta directiva de FAPA Mallorca ha querido matizar la relación mantenida con el departamento que dirige el conseller Antoni Vera. El presidente de la federación, Xavier Ferriol, ha reconocido una mejora en los canales de comunicación formal: "Valoramos que este año hemos podido tener muchas reuniones con la Conselleria". Sin embargo, el optimismo de la entidad se diluye al analizar la efectividad real de dichos encuentros sobre el día a día de los colegios e institutos. "No vemos que muchas de las propuestas presentadas por las familias terminen saliendo adelante", ha concluido Ferriol, exigiendo que el diálogo institucional se traduzca "en mejoras tangibles para la comunidad educativa balear".