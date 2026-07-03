La regularización salvaje de Pedro Sánchez equivale a la creación en Balears de un núcleo de población de la dimensión de Inca, la aparición de la cuarta ciudad en tamaño de Mallorca. Todo ello, sin necesidad de mencionar la atracción al entorno familiar. En ese momento, se podrá hablar de cien mil nuevos habitantes, a sumar a una cifra equivalente de suecoalemanes que roban las casas a los nativos, y los expulsan por tanto de la isla.

Antes que nada, cabe consignar que todo ser humano tiene el mismo derecho que cualquier mallorquín a instalarse en Mallorca. De hecho, la isla es ahora mismo más atractiva para los inmigrantes de lujo y de patera que para los aborígenes, horrorizados ante la degradación de la calidad de vida en el antiguo paraíso.

Una vez establecido que ningún mallorquín puede exhibir una prerrogativa sobre otras personas que deseen o necesiten habitar su isla, según dicta la regularización, conviene introducir dos cautelas. La primera es que la nueva realidad en alemán no puede llamarse Mallorca, de hecho ya la han degradado a Malle. Y en segundo lugar, cabría aclarar la situación económica de contribuyentes que durante décadas han aportado cantidades ingentes, frente a quienes parten de cero.

El solo hecho de que los depredadores turísticos acojan con los brazos abiertos a la inmigración de lujo pero sobre todo a la barata, obligaría a sospechar. Y ante la docta corrección a este artículo de las diferencias entre regularización, residencia y nacionalización, los derechos fundamentales y caros son los mismos. Con todos los respetos, votar a Feijóo en las generales no constituye un privilegio frente a los extranjeros. Entre primos y nietos, ser español está por los suelos.