Educación niega que la plaza al exdirector del IES Josep Maria Llompart fuese «a dedo» y señala que finalmente no se incorporará al centro

El malestar generado por la adjudicación provisional de una plaza docente en el Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) al exdirector del IES Josep Maria Llompart, Jaume Salvà, ha dado un giro definitivo en el terreno administrativo. Tras las denuncias de «surrealismo» e «ilegalidad» por parte de sectores educativos y sindicales, la Conselleria de Educación y Universidades ha salido al paso para aclarar la naturaleza del procedimiento, negando rotundamente cualquier tipo de trato de favor o designación «a dedo», y confirmando que finalmente el docente no ocupará ese puesto.

Según ha podido saber este diario, la incorporación inicial de Salvà respondía a una «excepcionalidad amparada en los procedimientos ordinarios de salud laboral». El exdirector cuenta con informes específicos emitidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que obligan a adaptar su puesto de trabajo a unas necesidades médicas concretas.

Por otor lado, este rotativo ha tenido conocimiento de que Salvà no hizo uso de las prerrogativas de preferencia que le correspondían legalmente por su condición de ex cargo directivo, sino que participó en el proceso de adjudicación «como un docente normal». Fuentes conocedoras del procedimiento señalan que la creación de la plaza completa en el IEDIB obedecía a razones técnicas, que el centro contaba inicialmente con dos plazas y media de la especialidad, y la dirección general optó por reconvertir esa media jornada sobrante en una plaza completa para encajar las necesidades del servicio, un mecanismo que califican como una «corrección de plazas habitual tanto al alza como a la baja».

Rectificación

A pesar de la defensa inicial de la legalidad del proceso, la presión del centro ha provocado un cambio de escenario. La Conselleria ha confirmado que el propio equipo directivo del IEDIB solicitó este miércoles formalmente una «corrección de plazas» a la baja. Con la aceptación de este trámite de última hora, en la publicación definitiva de las listas de las comisiones de servicio se revoca el movimiento, por lo que finalmente no se le ha dado esa plaza a Salvà en el centro a distancia.

Por otro lado, la administración ha querido matizar el conflicto de salud laboral denunciado por los sindicatos respecto a la coincidencia en el mismo espacio de una presunta víctima de acoso laboral. Sostienen que, a nivel administrativo, no consta ninguna orden de alejamiento ni resoluciones judiciales que impidan la coincidencia física de ambos trabajadores en el mismo centro, por lo que jurídicamente -dicen- "no existía impedimento para el movimiento inicial".

SIAU mantiene la impugnación y advierte de amenazas

La versión de la Conselleria contrasta frontalmente con las acciones emprendidas por el Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU). La organización sindical registró ayer una reclamación formal ante la Dirección General de Personal Docent exigiendo la retirada inmediata de la adjudicación provisional de la plaza número 1346 [antes de conocer que finalmente no le ha sido otorgada] y advirtiendo que acudirá a la jurisdicción contenciosa-administrativa si el expediente no se esclarece por completo.

En su escrito, SIAU califica de «grave anomalía» que la plaza fuera creada una vez cerrada la cuota docente y sin justificación organizativa. Además, el sindicato ha denunciado públicamente mediante un comunicado un nuevo elemento de presión en este conflicto: «SIAU tiene conocimiento de la amenaza de apertura de un expediente disciplinario que hoy ha recibido uno de los miembros del equipo directivo del IEDIB después de que la noticia haya trascendido en prensa". El sindicato ha advertido que no se quedará «de brazos cruzados» y ofrecerá todo el apoyo jurídico y sindical al directivo afectado, asegurando que «esto es solo la punta del iceberg» de la gestión interna de la Conselleria.