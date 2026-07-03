Costa desvincula Baleares del pacto entre PP y Vox en Andalucía: "No creo que aquí se produzca condicionante alguno"
El Govern "respeta" el acuerdo andaluz para investir a Juanma Moreno pero reafirma su independencia y estrategia para la recta final de la legislatura
El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha descartado este viernes que el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para gobernar en Andalucía vaya a tener consecuencias en Baleares, donde los populares afrontan el último año de legislatura con la intención de mantener su estrategia y culminar el programa con el que concurrieron a las elecciones autonómicas de 2023.
Preguntado por el pacto de investidura suscrito en Andalucía, que permitirá a Vox entrar en el Ejecutivo presidido por Juanma Moreno, Costa ha expresado el "máximo respeto" hacia un acuerdo que, ha señalado, responde al resultado de las urnas. "Si Bonilla ha decidido hacer este acuerdo, quiénes somos nosotros desde Baleares para valorarlo. Nos parece perfecto; es un acuerdo entre dos partidos democráticos", ha afirmado.
No obstante, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha rechazado que ese escenario vaya a trasladarse a Baleares. "No creo que aquí se produzca condicionante alguno", ha asegurado, antes de reivindicar que el Govern tiene "el rumbo muy claro y muy marcado" para el tiempo que resta de legislatura.
En este sentido, Costa ha insistido en que la prioridad del Ejecutivo pasa por cumplir "al 100 %" el programa de gobierno con el que el PP se presentó a las elecciones de 2023. "No vamos a entretenernos ni un minuto", ha señalado, insistiendo en que el Govern no modificará su hoja de ruta en la recta final del mandato.
El vicepresidente también ha situado ya el foco en las próximas elecciones autonómicas. Ha asegurado que el PP aspira "abiertamente" a lograr una mayoría absoluta que le permita gobernar con estabilidad y ha defendido que serán los ciudadanos quienes, con su voto, valoren la gestión desarrollada durante la legislatura. "Los ciudadanos hablarán y pondrán a cada uno en su sitio", ha concluido.
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