Baleares vacunará por primera vez a adultos vulnerables contra el virus respiratorio sincitial

El Consell de Govern ha autorizado a la consellera de Salud la compra de 6.500 dosis de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) para adultos. Esta adquisición permitirá inmunizar a los grupos de población adulta vulnerable.

Esta campaña de vacunación, que empezará durante el mes de octubre, será la primera temporada de esta estrategia en la sanidad pública balear. Irá dirigida a los residentes en centros de mayores y sociosanitarios de sesenta o más años. También incluyen las personas con más de dieciocho años con inmunodepresión grave. Asimismo, el pasado diciembre, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en el calendario de vacunación de 2026 la recomendación de inmunización contra el VRS a personas adultas en situaciones específicas de vulnerabilidad.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto base de más de 750.000 euros, mientras que el valor estimado del contrato supera los 2 millones. El VRS puede producir complicaciones graves en personas con enfermedades subyacentes. En niños se ha asociado con bronquiolitis y neumonía, aunque también causa mortalidad en la población adulta mayor de sesenta años y en condiciones de riesgo.