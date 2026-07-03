Avances en la negociación para aumentar el plus de residencia del personal público estatal en Baleares

Los sindicatos están negociando en la Mesa de la administración del Estado para mejorar la indemnización por residencia para el personal del sector público estatal destinado en Baleares con propuestas que oscilan entre los 105 y 697 euros al mes.

En un comunicado, el sindicato UGT ha celebrado que, tras dos reuniones esta semana, ha habido "avances importantes" y ha avanzado que el acuerdo está cerca. El próximo lunes a las 12.00 horasse prevé que haya una nueva reunión y los sindicatos esperan "avanzar en un posible acuerdo durante el fin de semana".

Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), esta actualización es "independiente" a las mejoras que se deben negociar para el conjunto de territorios afectados en los términos recogidos en el 'Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía'.

La situación geográfica de estos territorios, a juicio del CSIF, otorga unas "características especiales" que convierte a los destinos en lugares con "muchas dificultades para su cobertura". Esta circunstancia perjudica el mantenimiento de los servicios públicos por la falta de atractivo para los profesionales públicos y provoca "una fuga constante de talento".

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Baleares, Miguel Ángel Romero ha asegurado que el acuerdo "está muy próximo" y que se continuará trabajando en los "flecos" que quedan por resolver durante el fin de semana.

"Estamos haciendo todo lo posible por volver a Baleares con un acuerdo que permita lograr lo que llevamos más de dos décadas reivindicando. Queremos que se mejore la compensación por vivir en el archipiélago, que se acabe con la discriminación del personal del Estado que trabaja en Baleares, y que se puedan tener plantillas más estables", ha manifestado Romero.

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De materializarse el acuerdo, el personal de la Administración General del Estado en Mallorca cobrará entre 56 y 100 euros más de plus de residencia, en función de la categoría laboral, y en Menorca, Eivissa y Formentera, entre 195 y 570. En septiembre está previsto analizar en su totalidad el concepto y las cuantías de la indemnización por residencia para todos los territorios en las que está establecida.