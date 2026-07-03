Los abogados de Baleares se apartan del turno de oficio por las condiciones que impone el Ministerio de Justicia

Los abogados de oficio que actúan en Baleares, en defensa de los ciudadanos más vulnerables, realizan cada hora una media de ocho actuaciones, o lo que es lo mismo, 192 diarias y más de 5.800 al mes. A pesar de la labor imprescindible que desarrollan estos profesionales, en el último año el 12% de los letrados se han dado de baja del turno de oficio porque no están dispuestos a aceptar las condiciones que ha impuesto el Ministerio de Justicia y las situaciones que tienen que sufrir para desarrollar su tarea de defender los derechos de sus clientes. Han sido 70 los letrados que se han apartado de la justicia gratuita, si bien el Colegio de Abogados asegura que este servicio está garantizado.

El decano de los abogados, Martín Aleñar, junto a la vicedecana, Carmen López, que es precisamente la que coordina este servicio gratuito, han mostrado esta mañana un panorama muy negativo de las condiciones que tiene que asumir el abogado para desarrollar el turno de oficio, a la vez que han atacado el caos que está sufriendo en estos momentos la administración de justicia en Baleares, con un retraso grave de las actuaciones, que va en contra de los derechos de los ciudadanos.

Los datos estadísticos reflejan la gran actividad que desarrolla el turno de oficio en Baleares. El dato más esclarecedor es que el año pasado se realizaron 70.213 actuaciones, lo que representa un 22% más que el año anterior.

Los abogados de oficio intervienen en todas las especialidades. Así, asisten a los ciudadanos sin recursos suficientes para litigar, así como a otros colectivos vulnerables. Actúan en materias como pleitos civiles, familia, conflictos de arrendamientos urbanos, hipotecarios, derecho penal, administrativo, laboral, extranjería, menores, violencia de género, vigilancia penitenciaria, derecho concursal y víctimas de trata de blanca. El turno de oficio que ofrece el Colegio de Abogados garantiza la asistencia gratuita a los detenidos en las guardias de 24 horas, que se desarrollan los 365 días del año.

Otro de los servicios que se prestan es la orientación jurídica. Se asesora sobre la viabilidad de una posible demanda, así como a la posibilidad de solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Gracias al apoyo económico que ofrece el Govern, los abogados también prestan asistencia jurídica ala población penitenciaria.

El decano de los abogados se ha mostrado muy preocupado por la situación que sufren los juzgados de Baleares, sobre todo a raíz de la última reforma, que de momento no ha logrado reducir el número de pleitos y, sobre todo, reducir el retraso en la resolución de los casos. A esta crítica se ha sumado también Carmen López, que ha recordado que estamos atravesando en estos momentos un periodo de “justicia lenta y mal organizada”. La vicedecana entendió la decisión que han adoptado muchos de sus compañeros que han decidido dejar de prestar servicio en el turno de oficio. “Son abogados vocacionales, que llevan muchos años defendiendo a personas sin recursos, pero que no quieren continuar con las reglas que ha impuesto el Ministerio, que está afectando a los más vulnerables”.

Para los dos responsables del Colegio de Abogados, la mejora de la situación pasa por una mayor inversión en justicia, dotando a esta administración de más jueces y más trabajadores, a la vez que se debe mejorar la situación de los letrados del turno de oficio. “La abogacía no es una institución menor. Evita que la aplicación de la justicia dependa de la capacidad económica. Cuando un abogado de oficio pide más medios no lo hace en representación de un colectivo sindical. Lo hace en favor de los más vulnerables”.

Carmen López explicó que una de las últimas reformas en el procedimiento civil obliga a que se realice un proceso previo de negociación entre las partes, en la que no está prevista la intervención del abogado de oficio. Consideró que no tiene sentido que el abogado intervenga después de explicar a su cliente que tiene que negociar con la otra parte con la que se enfrena. “Los abogados llevamos meses reclamando esta modificación, pero no nos hacen caso”, señaló la vicedecana.

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Los dos responsables del colegio también han criticado que las reformas que ha aplicado el Gobierno para mejorar la situación de los juzgados no están teniendo ningún resultado en Baleares, donde el retraso es cada vez mayor en todas las jurisdicciones. “Las medidas se han aplicado sin consenso y por ello las medidas no están funcionando”, señalaron, a la vez que recordaron que el Ministerio ha invertido en mejorar el sistema informático, pero la realidad es que las plataformas digitales cada vez fallan más y ello afecta a la tramitación de los procesos judiciales. Tanto Aleñar, como López, han querido apartar de cualquier responsabilidad sobre este caos a los jueces y a los funcionarios que, según ellos, están trabajando por encima de sus posibilidades. “Los jueces hacen lo que pueden, pero la solución del problema no depende de ellos”, han incidido desde el Colegio de Abogados.