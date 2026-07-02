Teresa Comellas, mejor estudiante de Selectividad de Baleares: "Hemos aprendido lo afortunados que somos de recibir enseñanza pública y en catalán"

La capilla del Consolat de Mar ha acogido este jueves la recepción oficial a los 20 estudiantes de Baleares que han obtenido las mejores calificaciones en las Pruebas de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PBAU) de 2026. Más allá de las cifras y los discursos políticos, el acto ha servido para escuchar la voz y el factor humano de los propios jóvenes. Entre la timidez y el alivio de haber dejado atrás un año de máxima presión, los expedientes más brillantes de las islas han revelado sus vivencias, coincidiendo en una fórmula común: no existen los milagros, solo la planificación estricta, las renuncias personales y el blindaje ante las distracciones digitales.

El momento más simbólico de la ceremonia llegó justo antes de la intervención de la presidenta Marga Prohens, cuando la menorquina Teresa Comellas, alumna del IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella y poseedora de la mejor calificación de todas las islas (un 13,878), ha tomado la palabra en representación de todos sus compañeros. Rompiendo el hielo con un sincero «estoy segura de que todos estamos muy contentos de que esto se haya acabado», Comellas ha pronunciado un discurso cargado de madurez y firmeza reivindicativa.

«El esfuerzo y la tenacidad han sido nuestras principales características y esto nos abre las puertas del futuro; estamos orgullosos de todo el trabajo hecho este año», ha manifestado la estudiante ante las autoridades, recordando el papel crucial de los profesores y las familias que han estado detrás de tanto sacrificio. Comellas ha aprovechado el atril institucional para lanzar un mensaje directo en defensa del modelo educativo balear: «Hemos aprendido este año la suerte de recibir enseñanza pública y en catalán». Con la mirada puesta en el horizonte, ha deseado que las próximas generaciones puedan disfrutar de las mismas oportunidades y que «superen las barreras que se puedan encontrar en la educación» al iniciar una nueva etapa que encaran con ilusión.

Posteriormente, la joven ha explicado a los medios que estudiará el doble grado de Física y Matemáticas en Cantabria, un destino que ha escogido de forma estratégica: «Primero quería ir a Cataluña, pero vi que solo podía ir a Barcelona y, al vivir en Ciutadella, pasar a una ciudad tan grande, no me acababa de convencer; miré Cantabria y me gustó». Respecto a su método, ha defendido el trabajo continuado: «He estudiado más de Historia que de todas las otras asignaturas juntas, porque las Matemáticas y la Física me resultan más fáciles. Es ir cada semana repasando y haciéndote apuntes organizados, porque las tres semanas de antes de la Selectividad no te dan para nada si no lo tienes ya asimilado».

La menorquina ha concluido con una profunda reflexión social: «Siendo mujer, poder estudiar igual que todo el mundo, poder estudiar en catalán y que me pueda ir bien, es una cosa que dices: bueno, he luchado contra mucha gente y yo he de estar agradecida». Sus planes inmediatos de celebración son sencillos: «Ir a la playa y dormir».

Carlos Fuentes: «Hay fotos mías durmiendo en la alfombra»

El mallorquín Carlos Fuentes, alumno del Colegio Luis Vives, ha logrado una calificación de 13,53 que le permitirá cursar Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid. Pese a su tranquilidad actual, Fuentes confiesa que el camino ha sido duro: «Me gustaría decir que ha sido fácil, pero hay fotos mías durmiendo en la alfombra y en lugares en los que jamás pensé que se podía dormir; ha sido complicado, pero el esfuerzo ha sido recompensado».

Al ser preguntado por su método, el estudiante ha sido tajante: «El secreto es que no hay ningún secreto. Trabajo y ahorro, no hay nada más». Lejos de las técnicas tradicionales, Fuentes ha optado por la tecnología para estructurar sus jornadas: «Hay mucha gente que utiliza muchos subrayadores de colores; yo cogí el calendario de Apple y me puse a planificar. No hay ningún truco, es planificación y conocerte a ti mismo». Una estrategia que implicó medidas radicales como desinstalarse todas las redes sociales para no perder el tiempo.

Carlos Fuentes atiende a los medios. / Nair Cuéllar

Durante las semanas previas a las pruebas, sus jornadas alcanzaban fácilmente las diez horas diarias de repaso en casa, un proceso que afrontó con valentía: «Nervios tienes siempre, pero no eran nervios de miedo, eran de decir: que venga lo que sea, ya lo he hecho todo, a pelear». Tras el éxito, confiesa con humor sentir un «vacío existencial» al no tener nada que estudiar este verano, el cual prevé exprimir junto a sus amigos y su familia antes de mudarse a Madrid, acordándose especialmente de sus profesores referentes, Berto Tomás, de Matemáticas, y Gori Bullosa, de Filosofía.

Sofía Cardona: «He tenido que dejar las redes sociales»

Desde Ibiza, Sofía Cardona ha brillado con luz propia al conseguir una nota de 13,16 que le abrirá las puertas del doble grado de Historia y Relaciones Internacionales en Sevilla. Procedente del IES Sa Serra de Sant Antoni de Portmany, la joven ibicenca admite que la desconexión digital y el orden estricto resultaron vitales: «He tenido que dejar un poco las redes sociales y también planificarme mucho a partir de tablas de estudios que no siempre se cumplían, pero sí».

Noticias relacionadas

A diferencia de otros compañeros, su espacio de estudio predilecto ha sido su propio hogar: «He estudiado sobre todo en la cama, no me gusta estudiar fuera». Cardona, que confiesa estar muy contenta y no haberse esperado un resultado tan extraordinario, reconoce haber vivido un curso marcado por el estrés debido al constante enfoque que los centros educativos proyectan sobre la selectividad desde el principio. «Mucha gente a mi alrededor me decía que me lo tomara con más calma, pero ha valido la pena darlo todo para poder estudiar», ha concluido con la mirada puesta en su inminente traslado a la capital andaluza.