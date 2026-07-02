Así será el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca: de noche, cinco días a la semana y con hasta siete camiones en verano

Poco a poco van conociéndose nuevos detalles sobre el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca. Tras un sinfín de retrasos y de anuncios vacíos, el traslado arrancará este mes de julio, una vez se firme el convenio entre ambos consells insulares, el último trámite pendiente para activar la prueba piloto. El operativo prevé el envío de hasta 33.500 toneladas anuales de la fracción de rechazo, el material que no puede recuperarse tras el tratamiento en el vertedero de Ca na Putxa, cuya vita útil termina en 2029, y que será destinado a la planta de valorización energética de Son Reus, gestionada por Tirme.

El transporte se realizará cinco días a la semana y en horario nocturno. Durante los meses de verano está previsto que circulen hasta siete camiones diarios, mientras que en invierno el volumen se reducirá a entre dos y tres, en función de la menor generación de residuos en la isla. Los traslados se efectuarán a bordo del buque de mercancías Al-Andalus, de la naviera Baleària, con capacidad para 1.275 metros lineales de carga y que podrá compatibilizar el transporte de los residuos con el de otras mercancías.

El Consell de Ibiza insiste en que no se trasladarán todos los residuos generados en la isla, sino únicamente una selección de la fracción de rechazo, es decir, aquella parte que ya no puede recuperarse tras el proceso de tratamiento previo en Ca na Putxa. De hecho, desde el pasado mes de noviembre se vienen realizando pruebas para ajustar la operativa antes del inicio del traslado regular.

El coste previsto del operativo ronda los 475 euros por tonelada, una cifra que incluye tanto el tratamiento como el transporte marítimo y terrestre. El coste resulta más elevado al realizarse en un buque de mercancías en lugar de uno de pasajeros. En total, el Consell de ibiza había reservado cerca de diez millones de euros para financiar este sistema.

El convenio establece que la prueba piloto tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prorrogarse otro más. No obstante, los contratos vinculados al servicio, gestionado por la UTE GIREF, se adjudicarán por periodos de tres meses, prorrogables sucesivamente hasta un máximo de dos años, con el objetivo de poder introducir modificaciones técnicas con rapidez si durante la prueba fuera necesario.

El acuerdo también fija que será el Consell de Ibiza quien asuma íntegramente los costes del transporte marítimo y terrestre hasta la llegada de los residuos a las instalaciones de Mallorca, donde se abonará la tarifa vigente por el tratamiento de cada tonelada recibida. Además, cada envío deberá comunicarse con al menos diez días de antelación y solo podrá realizarse si no afecta al funcionamiento ordinario del servicio de gestión de residuos de Mallorca.

Ibiza defiende el embalaje de los residuos

En una nota difundida este jueves, el Consell de Ibiza ha rechazado las críticas surgidas en torno al proyecto y ha negado "taxativamente" que los residuos vayan a transportarse a granel. Según explica, Ca na Putxa dispone ya de toda la maquinaria necesaria para embalar las balas de residuos con film plástico y aplicar tratamientos específicos contra los olores y los insectos, un sistema que asegura que ya ha sido probado y está plenamente operativo para el primer envío.

La institución insular también rechaza que el traslado vaya a tener un impacto significativo sobre Mallorca. Sostiene que el recorrido terrestre se realizará exclusivamente en horario nocturno, por lo que considera que las afecciones sobre el tráfico, el ruido o los vecinos serán "probablemente nulas". Además, recuerda que, al tratarse de una prueba piloto, el diseño del operativo podrá modificarse si durante su desarrollo se detecta cualquier incidencia. También se creará una Comsión de Seguimiento para controlar el traslado.