La regularización extraordinaria de inmigrantes desborda todas las previsiones en Baleares con 34.166 solicitudes

El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ha tenido en Baleares un alcance muy superior al previsto. El archipiélago ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes con 34.166 expedientes, una cifra que multiplica por más de tres las alrededor de 10.000 peticiones que la Delegación del Gobierno había estimado antes del inicio del procedimiento.

El balance, presentado este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, confirma la elevada movilización que ha generado el proceso en las Islas durante los dos meses y medio en los que ha permanecido abierto, entre el 16 de abril y el 30 de junio. En ese periodo se han asignado 6.639 citas para atender a las personas interesadas en acogerse a la regularización extraordinaria.

Uno de los aspectos que destaca el informe es el protagonismo que han tenido los profesionales encargados de tramitar los expedientes. En Baleares, los gestores administrativos se han convertido en el segundo colectivo que más solicitudes ha presentado, al asumir el 13,2% del total, solo por detrás de los abogados. El dato refleja el papel que han desempeñado estos profesionales para canalizar miles de expedientes en un procedimiento concentrado en apenas dos meses y medio.

La elevada demanda ya había quedado patente durante las últimas semanas. Solo los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma emitieron 7.819 certificados de vulnerabilidad, uno de los documentos exigidos en determinados supuestos para acceder al proceso, mientras que CCOO de les Illes Balears informó de haber asesorado a cerca de 600 personas migrantes durante la campaña. No obstante, el certificado de vulnerabilidad no era obligatorio en todos los casos, por lo que el número de informes emitidos no equivalía al volumen total de solicitudes.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha vinculado este jueves el ligero incremento mensual del paro registrado en Baleares al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno central. Según ha explicado, durante el mes de junio 224 personas extranjeras se inscribieron en el SOIB con el código específico de Regularización Extraordinaria (RE). De ellas, únicamente 11 constaban previamente como ocupadas, mientras que las 213 restantes figuraban como desempleadas en búsqueda activa de empleo, un dato que, a juicio de la consellera, explica el repunte intermensual del paro del 0,4% registrado en junio.

Más de un millón de solicitudes en toda España

Las cifras de Baleares se enmarcan en un proceso que también ha superado todas las previsiones a nivel estatal. El Ministerio ha informado de que se han registrado 1.174.978 solicitudes en toda España, muy por encima de las 750.000 que contemplaba el escenario más optimista del Gobierno. Además, 609.737 expedientes, el 51,9% del total, ya se encuentran en fase de tramitación.

Cataluña concentra el mayor número de solicitudes, con 257.602, seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557). Aunque Baleares queda lejos de esas cifras absolutas, las 34.166 solicitudes registradas ponen de manifiesto la elevada incidencia que ha tenido la regularización en un territorio de poco más de 1,2 millones de habitantes.

El Ministerio sostiene que el proceso tendrá un impacto directo sobre el mercado laboral. A 30 de junio, la Seguridad Social había contabilizado 159.097 nuevas afiliaciones vinculadas a la regularización extraordinaria, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio, las actividades administrativas y la construcción, cuatro actividades con un peso determinante en la economía balear.

El perfil de las personas que han solicitado la regularización dibuja una población mayoritariamente joven y en edad de trabajar. El 87% de los solicitantes tiene entre 16 y 64 años y casi seis de cada diez (59,4%) son menores de 34 años. El grupo más numeroso corresponde a las personas de 25 a 34 años, que representan el 31,3% del total, seguidas por las de 35 a 44 años (21,6%) y las de 16 a 24 años (17%). En cuanto al género, el 57% de las solicitudes corresponde a hombres y el 43% a mujeres, aunque entre los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años la distribución es prácticamente paritaria.

Por procedencia, dos de cada tres solicitantes son originarios de América Central y del Sur, mientras que el 22,9% procede de África y el 8,3% de Asia. Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 25,9% del total, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%), un perfil que, según el Ministerio de Inclusión, refleja el peso de la inmigración latinoamericana en este proceso extraordinario de regularización.