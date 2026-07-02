PSIB y MÉS recrudecen sus críticas contra el traslado de residuos de Ibiza mientras el PP defiende el proyecto

PSIB y MÉS per Mallorca han intensificado este jueves sus críticas al inminente traslado de una parte de los residuos de Ibiza a Mallorca, cuya puesta en marcha está prevista para este mes de julio. Ambas formaciones han acusado al Consell de Mallorca de falta de transparencia y han reclamado más explicaciones sobre las condiciones en las que se efectuará la importación.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha pedido a la institución insular que "se plante" ante el Consell de Ibiza para exigir garantías ambientales y ha advertido de que los residuos llegarán "sin las mínimas condiciones de seguridad". También ha criticado el "silencio" del presidente del Consell, Llorenç Galmés, y del conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard.

En la misma línea, la portavoz de MÉS per Mallorca Catalina Inés Perelló ha asegurado que el silencio del PP es "cada vez más preocupante" y ha reprochado que Galmés y Bestard se limiten a remitir a las notas de prensa del Consell de Ibiza. A su juicio, esto demuestra que el traslado responde a "una imposición del Partido Popular" que Galmés acepta "sin defender los intereses de Mallorca".

Frente a estas críticas, la portavoz del PP, Núria Riera, ha asegurado que desde Ibiza solo llegará la fracción de rechazo, compactada y "perfectamente embalada", por lo que ha rechazado que vaya a haber residuos a granel, olores o dispersión de basura. También ha recordado que la posibilidad de trasladar residuos entre islas ya estaba prevista en la Ley balear de Residuos y en el Plan Director Sectorial aprobados en 2019 bajo el Govern del Pacte.

La portavoz popular ha añadido que Son Reus funciona actualmente en torno al 70 % de su capacidad, por lo que dispone de margen suficiente para asumir el tratamiento. Además, ha minimizado el impacto sobre el tráfico al señalar que el convenio supondrá unos siete camiones más al día frente a los cerca de 800 que ya llegan diariamente a la planta, y ha remarcado que el transporte será organizado y financiado íntegramente por el Consell d'Eivissa.

El PP de Mallorca se ha pronunciado también sobre el reciente recurso presentado por el GOB contra el traslado de residuos. Riera ha restado importancia a esta iniciativa al señalar que los recursos son una posibilidad "a disposición de cualquier interesado", pero ha defendido que el proyecto cuenta con "garantías ambientales" y reportará beneficios para Mallorca.