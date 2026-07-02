Prohens y Vera blindan la «cultura del esfuerzo» frente a una LOMLOE «fallida» al premiar a los mejores alumnos de la PBAU 2026

La capilla del Consolat de Mar ha acogido este jueves la recepción oficial a los 20 estudiantes de Baleares que han obtenido las mejores calificaciones en las Pruebas de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PBAU) de 2026. El acto, cargado de emotividad, ha tenido un profundo calado político, ya que el Ejecutivo autonómico ha erigido a estos jóvenes como el máximo exponente de la excelencia académica, utilizándolos como contrapartida al retroceso generalizado en los resultados globales de este año en las islas.

Al homenaje han asistido, junto a la presidenta Margalida Prohens, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, además de representantes de la comunidad educativa y el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot.

El conseller de Educación ha sido el encargado de abrir el acto, y lo ha hecho aprovechando su intervención para conectar este reconocimiento con la alarma educativa encendida apenas veinticuatro horas antes, tras confirmarse que la tasa de aprobados en Baleares ha caído al 89,6% según el Govern, a causa de la LOMLOE. Dirigiéndose directamente a los veinte homenajeados, Vera ha sido tajante: «Demuestra que estáis hechos de una madera especial el haber conseguido esto, siendo más sólidos que una ley estatal fallida».

El responsable de Educación ha lamentado que el esfuerzo académico haya sufrido una «degradación eclipsada por cosas de carácter más efímero», insistiendo en que la excelencia está vinculada de forma directa al compromiso riguroso. Bajo esta premisa, el conseller ha recordado que el próximo curso dará inicio el nuevo Bachillerato de excelencia, un programa diseñado para "optimizar las potencialidades del alumnado con mayor inquietud", ha apuntado.

Premio de 600 euros

En el desglose de los expedientes más brillantes de la comunidad, la menorquina Teresa Comellas, alumna del IES Josep Maria Quadrado, se ha coronado con la nota más alta de Baleares al alcanzar un 9,878. Por islas, los primeros puestos han estado liderados por Carlos Fuentes en Mallorca (9,760), Sofía Cardona en Eivissa (9,510) y Yasser El Mansouri en Formentera (8,502). Todos los homenajeados han recibido un lote cultural compuesto por obras de Carme Riera y Josep Maria Llompart.

Coincidiendo con el acto, el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicado hoy la convocatoria de los nuevos premios extraordinarios a la excelencia, dotados con 600 euros por alumno. Un total de 20 distinciones a las que estos estudiantes podrán aspirar por vía telemática entre el 15 y el 24 de julio.

La presidenta del Govern ha clausurado el homenaje ensalzando el valor de estas notas en una sociedad "marcada por la inmediatez, las redes sociales y la inteligencia artificial". Prohens ha respaldado las críticas de su conseller hacia el marco normativo de la LOMLOE, asegurando que el mérito de los jóvenes es doble «este año con una ley estatal que no os lo ha puesto fácil».

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Durante un discurso cercano, la líder del Ejecutivo ha dedicado palabras de agradecimiento a los docentes y a las familias, bromeando con que «algún padre, madre, abuelo o abuela seguro que siente que se ha examinado también de Selectividad». Tras recordar que las notas abren las puertas de la libre elección académica, la presidenta ha concluido lanzando una petición de futuro para evitar la fuga de cerebros: «Os invitamos a que todo este talento acabe volviendo a las islas, porque lo necesitamos y os necesitamos». El acto ha concluido con una sonora ovación tras la lectura de unos versos de Miquel Costa i Llobera.