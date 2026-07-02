La Policía Nacional incrementa un 8,15% su plantilla en Baleares con 144 agentes más

La Policía Nacional ha aumentado un 8,15% su plantilla en Baleares con la incorporación de 310 agentes de distintas escalas del cuerpo, un refuerzo que deja un saldo de 144 efectivos más en el archipiélago tras descontar los 166 policías que han cambiado de destino o se han jubilado. Según ha informado la Jefatura Superior, el incremento responde al objetivo de "reforzar la seguridad ciudadana" durante los próximos meses.

La distribución de los nuevos efectivos se reparte entre todas las comisarías de las islas. En Palma se incorporan 113 agentes, mientras que 76 abandonan la plantilla. En Ibiza llegan 80 nuevos policías y 31 cambian de destino. En Manacor se incorporan 40 efectivos y salen 21, mientras que en Maó entran 53 agentes y dejan la comisaría 26. En Ciutadella, por su parte, se suman 24 policías y otros 12 abandonan el municipio.

Además del incremento global de la plantilla, la Policía Nacional ha destacado el aumento del número de agentes de nuevo ingreso destinados a Baleares. En total, 198 policías recién jurados han sido asignados este año al archipiélago, un 38,46% más que en 2025 y 55 más que el pasado ejercicio.

De ellos, 50 comenzaron a prestar servicio este martes en Palma, mientras que otros 148 se incorporaron a las comisarías de Manacor, Ibiza, Maó y Ciutadella. En concreto, se han destinado 68 efectivos a Ibiza, 39 a Maó, 29 a Manacor y 12 a Ciutadella.

Más de un centenar de agentes en prácticas

A este refuerzo se sumarán, a partir del próximo 14 de julio, 123 policías en prácticas, que completarán su formación en las distintas comisarías de Baleares. Palma recibirá 70 agentes; Ibiza, 19; Maó, 13; Ciutadella, 11, y Manacor, 10. Durante este periodo, los nuevos policías pasarán por distintas unidades para conocer el funcionamiento de áreas como la seguridad ciudadana, el control fronterizo o la investigación de organizaciones criminales.

Los agentes destinados a Palma fueron recibidos este pasado martes por el jefe superior de Policía en Baleares, José Antonio Puebla, quien destacó la importancia del servicio público que presta el cuerpo. En el resto de comisarías, la bienvenida corrió a cargo de los responsables policiales de cada plantilla.

A estas incorporaciones se añadirán cerca de 300 efectivos que participarán de forma temporal en el dispositivo especial de la Operación Verano en Baleares. El operativo estará integrado por agentes de las Unidades de Intervención Policial, las Unidades de Prevención y Reacción, efectivos de Subsuelo, la Brigada Móvil-Policía en el Transporte, guías caninos y otros grupos especializados, con el objetivo de reforzar la seguridad durante la temporada turística.