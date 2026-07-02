La Policía Nacional incrementa un 8,15% su plantilla en Baleares con 144 agentes más
El refuerzo incluye la incorporación de 198 policías de nuevo ingreso, 123 agentes em prácticas y cerca de 300 efectivos adicionales para el dispositivo de la Operación Verano
La Policía Nacional ha aumentado un 8,15% su plantilla en Baleares con la incorporación de 310 agentes de distintas escalas del cuerpo, un refuerzo que deja un saldo de 144 efectivos más en el archipiélago tras descontar los 166 policías que han cambiado de destino o se han jubilado. Según ha informado la Jefatura Superior, el incremento responde al objetivo de "reforzar la seguridad ciudadana" durante los próximos meses.
La distribución de los nuevos efectivos se reparte entre todas las comisarías de las islas. En Palma se incorporan 113 agentes, mientras que 76 abandonan la plantilla. En Ibiza llegan 80 nuevos policías y 31 cambian de destino. En Manacor se incorporan 40 efectivos y salen 21, mientras que en Maó entran 53 agentes y dejan la comisaría 26. En Ciutadella, por su parte, se suman 24 policías y otros 12 abandonan el municipio.
Además del incremento global de la plantilla, la Policía Nacional ha destacado el aumento del número de agentes de nuevo ingreso destinados a Baleares. En total, 198 policías recién jurados han sido asignados este año al archipiélago, un 38,46% más que en 2025 y 55 más que el pasado ejercicio.
De ellos, 50 comenzaron a prestar servicio este martes en Palma, mientras que otros 148 se incorporaron a las comisarías de Manacor, Ibiza, Maó y Ciutadella. En concreto, se han destinado 68 efectivos a Ibiza, 39 a Maó, 29 a Manacor y 12 a Ciutadella.
Más de un centenar de agentes en prácticas
A este refuerzo se sumarán, a partir del próximo 14 de julio, 123 policías en prácticas, que completarán su formación en las distintas comisarías de Baleares. Palma recibirá 70 agentes; Ibiza, 19; Maó, 13; Ciutadella, 11, y Manacor, 10. Durante este periodo, los nuevos policías pasarán por distintas unidades para conocer el funcionamiento de áreas como la seguridad ciudadana, el control fronterizo o la investigación de organizaciones criminales.
Los agentes destinados a Palma fueron recibidos este pasado martes por el jefe superior de Policía en Baleares, José Antonio Puebla, quien destacó la importancia del servicio público que presta el cuerpo. En el resto de comisarías, la bienvenida corrió a cargo de los responsables policiales de cada plantilla.
A estas incorporaciones se añadirán cerca de 300 efectivos que participarán de forma temporal en el dispositivo especial de la Operación Verano en Baleares. El operativo estará integrado por agentes de las Unidades de Intervención Policial, las Unidades de Prevención y Reacción, efectivos de Subsuelo, la Brigada Móvil-Policía en el Transporte, guías caninos y otros grupos especializados, con el objetivo de reforzar la seguridad durante la temporada turística.
- Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma
- La odisea de más de 25 horas para volver a Mallorca de Nerea Garcias, víctima de la compañía Vueling, que le pidió al regreso el descuento de residente y la dejó tirada
- Así son las nuevas plataformas elevadas que el aeropuerto de Palma acaba de estrenar
- Confirman la sanción al catedrático de la UIB que coaccionó durante meses a una profesora
- Juzgan a un joven por delito electoral en Palma: “Fui al colegio electoral a las siete y media de la mañana, era suplente, y pasadas las nueve me dijeron que me podía marchar”
- Aldi ya tiene licencia del Ayuntamiento de Palma para abrir un gran supermercado en el barrio de Son Dureta
- Reformas para unos, derramas para otros
- La Audiencia de Palma anula la paternidad de una niña nacida de un tratamiento de fertilidad