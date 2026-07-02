Las patronales de Baleares alertan de la escasez de trabajadores en plena temporada alta

En vista de los datos registrados en junio sobre la situación laboral en Baleares, las patronales de las islas advierten que el principal desafío ya no es crear empleo, sino cubrir las vacantes disponibles.

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, considera que estas cifras demuestran que el mercado laboral "se mantiene fuerte y resiste a los envites geopolíticos". No obstante, Planas recuerda que las empresas afrontan un verano marcado por problemas “como la falta de vivienda para los trabajadores y el absentismo laboral”.

Por su parte, Jordi Mora, el presidente de PIMEM, asegura que los datos son "tan buenos que son hasta malos". Según explica, Baleares vive una situación cercana al “pleno empleo", lo que provoca “una creciente escasez de mano de obra”, tanto cualificada como no cualificada.

"El trabajador sabe que puede encontrar trabajo en 24 horas y esta situación complica la estabilidad en una plantilla", afirma Mora. El presidente de PIMEM también advierte de que las pequeñas y medianas empresas tienen "mayores dificultades" para afrontar la temporada alta, ya que cuentan con "menos recursos" para sustituir a trabajadores cuando se producen bajas o abandonos.

Además, coincide en que “el absentismo laboral” sigue siendo uno de los principales problemas para las empresas de las Islas, una situación que, según la patronal, se suma a la falta de personal y dificulta todavía más la actividad en pleno verano.