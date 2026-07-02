Palma fija el calendario para la revisión anual de las galeras de caballos del 2026
Las inspecciones para las galeras céntricas se realizarán en el hipódromo de Son Pardo, mientras que las de S'Arenal tendrán lugar en el Rancho Bonanza
El Ajuntament de Palma establece las fechas entre el 14 y el 21 de septiembre para las carrozas de tracción animal, priorizando el orden por licencia y zona
El Ajuntament de Palma, a través del Departamento de movilidad-Negociado de Transportes, ha publicado este jueves en el BOIB las condiciones y las fechas para la revisión anual obligatoria de los vehículos de tracción animal. Las inspecciones ordinarias se desarrollarán entre los próximos 14 y 21 de septiembre. El orden irá regido según el números de licencia y la zona de estacionamiento.
Las fechas y lugares para las revisiones
Para las galeras que operan en los puntos céntricos de Palma, incluyendo las paradas de la calle Conquistador y la Catedral, los exámenes técnicos se llevarán a cabo en las instalaciones del hipódromo de Son Pardo entre los próximos 14 y 16 de septiembre.
Por otra parte, los carruajes y équidos adscritos a la zona de S'Arenal realizarán sus pruebas en el Rancho Bonanza del Arenal el próximo 17 de septiembre. Asimismo, el Consistorio ha reservado los próximos días 18 y 21 de septiembre para una convocatoria adicional dirigida exclusivamente a los caballos integrados en licencias con incorporación múltiple de animales.
¿Qué se deberá presentar?
Los titulares de las licencias deberán entregar los documentos originales vigentes que los habilitan a ejercer la actividad, entre ellos: la acreditación de la licencia municipal, el permiso de conductor expedido por la Alcaldía, los justificantes de pago del Impuesto de Actividades Económicas, cotizaciones de la Seguridad Social y la tasa de inspección, y el recibo de una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra a terceros y viajeros.
Asimismo, el ayuntamiento exige que todos los caballos estén identificados mediante el Documento de Identificación Equino (DIE) o pasaporte, junto a su correspondiente microchip homologado. Los propietarios también deberán presentar la Tarjeta de Movimiento Equino expedida por la Conselleria d’Agricultura i Pesca, y acreditar que los animales han recibido las vacunas contra la Influenza Equina y el Tétanos dentro de los últimos doce meses.
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