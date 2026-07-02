Palma fija el calendario para la revisión anual de las galeras de caballos del 2026

El Ajuntament de Palma, a través del Departamento de movilidad-Negociado de Transportes, ha publicado este jueves en el BOIB las condiciones y las fechas para la revisión anual obligatoria de los vehículos de tracción animal. Las inspecciones ordinarias se desarrollarán entre los próximos 14 y 21 de septiembre. El orden irá regido según el números de licencia y la zona de estacionamiento.

Las fechas y lugares para las revisiones

Para las galeras que operan en los puntos céntricos de Palma, incluyendo las paradas de la calle Conquistador y la Catedral, los exámenes técnicos se llevarán a cabo en las instalaciones del hipódromo de Son Pardo entre los próximos 14 y 16 de septiembre.

Por otra parte, los carruajes y équidos adscritos a la zona de S'Arenal realizarán sus pruebas en el Rancho Bonanza del Arenal el próximo 17 de septiembre. Asimismo, el Consistorio ha reservado los próximos días 18 y 21 de septiembre para una convocatoria adicional dirigida exclusivamente a los caballos integrados en licencias con incorporación múltiple de animales.

Galeras ante la Seu y la Almudaina. / A.F.R.

¿Qué se deberá presentar?

Los titulares de las licencias deberán entregar los documentos originales vigentes que los habilitan a ejercer la actividad, entre ellos: la acreditación de la licencia municipal, el permiso de conductor expedido por la Alcaldía, los justificantes de pago del Impuesto de Actividades Económicas, cotizaciones de la Seguridad Social y la tasa de inspección, y el recibo de una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra a terceros y viajeros.

Asimismo, el ayuntamiento exige que todos los caballos estén identificados mediante el Documento de Identificación Equino (DIE) o pasaporte, junto a su correspondiente microchip homologado. Los propietarios también deberán presentar la Tarjeta de Movimiento Equino expedida por la Conselleria d’Agricultura i Pesca, y acreditar que los animales han recibido las vacunas contra la Influenza Equina y el Tétanos dentro de los últimos doce meses.