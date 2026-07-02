Palma ha emitido 7.819 certificados de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria de inmigrantes

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presenta hoy el primer balance oficial del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, apenas dos días después de que concluyera el plazo de presentación de solicitudes. Sin embargo, antes de conocer las cifras nacionales, algunos datos ya permiten medir el alcance que ha tenido el procedimiento en Baleares.

Solo los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma han emitido 7.819 certificados de vulnerabilidad, uno de los documentos que debían aportar parte de los solicitantes para acreditar su situación y acceder al proceso extraordinario de regularización. No obstante, el informe de vulnerabilidad no era un requisito obligatorio para todos los solicitantes, por lo que el número final de expedientes presentados podría superar las previsiones iniciales de la Delegación del Gobierno en Baleares, que estimó que el proceso extraordinario de regularización recibiría alrededor de 10.000 solicitudes.

La cifra, facilitada por el director técnico del Ayuntamiento de Palma, Mateu Crespí Perelló, refleja la elevada demanda que ha soportado la administración municipal durante los dos meses y medio en los que ha permanecido abierto el procedimiento. Entre el 16 de abril y el 30 de junio, miles de personas acudieron a los servicios sociales para obtener la documentación necesaria antes de formalizar su solicitud.

CCOO también hace balance

A esa actividad institucional se ha sumado el trabajo de las organizaciones sociales y sindicales. CCOO Illes Balears ha informado de que ha asesorado y acompañado a cerca de 600 personas migrantes durante todo el proceso. Para responder al incremento de solicitudes, el sindicato reforzó sus servicios de atención con el objetivo de facilitar la tramitación y garantizar que los expedientes pudieran presentarse con todas las garantías.

La organización considera que la elevada demanda registrada durante estas semanas confirma la necesidad de la regularización extraordinaria y pone de manifiesto la realidad de numerosas personas que viven y trabajan en las Islas Baleares, pero que hasta ahora permanecían en una situación de inseguridad jurídica y vulnerabilidad laboral.

El balance estatal se conocerá esta mañana en una comparecencia encabezada por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela; el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes.

La comparecencia permitirá conocer cuántas personas han solicitado finalmente acogerse a un proceso extraordinario que ha movilizado durante las últimas semanas a administraciones públicas, sindicatos y entidades sociales de todo el país. En Baleares, los primeros datos ya apuntan a una elevada participación y a una intensa carga de trabajo para los servicios públicos encargados de atender a los solicitantes.