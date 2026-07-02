Organizan un autocar desde Palma para ir a la cadena humana de Es Trenc: así puedes reservar tu plaza

Las personas que quieran participar en la cadena humana convocada este domingo, 5 de julio, en Es Trenc y no dispongan de transporte ya tienen una alternativa. Las entidades organizadoras han habilitado un autocar con salida desde Palma, que permitirá desplazarse hasta el punto de la concentración y regresar al finalizar el acto.

El autobús partirá desde Ocimax y el precio del viaje de ida y vuelta es de 9,33 euros por persona. Las plazas son limitadas y es necesario reservar previamente a través del formulario habilitado por la organización. La iniciativa ha sido impulsada por el GOB, que se suma a la convocatoria organizada junto a Terraferida y la plataforma ciudadana Menys Turisme, Més Vida.

Una cadena humana en defensa de Es Trenc

La movilización comenzará a las 10.00 horas en el Club Náutico de sa Ràpita y pretende reunir a centenares de personas en una cadena humana en defensa del Parque Natural de Es Trenc-Salobrar de Campos y del conjunto de espacios naturales de Mallorca. Las entidades convocantes consideran que los cambios introducidos por la Ley Ómnibus del Govern suponen una rebaja en la protección ambiental de estos espacios.

Entre otras modificaciones, la nueva normativa permite que el Consell de Govern pueda modificar mediante decreto las normas que regulan el Parque Natural de Es Trenc-Salobrar, además de introducir cambios en varios artículos de la Ley de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO), que regula la protección de numerosos espacios naturales de Baleares.

Vuelven dos de los lemas ecologistas más conocidos de Mallorca

La convocatoria recupera dos de los eslóganes más emblemáticos del ecologismo mallorquín: "Salvem Es Trenc!" y "Qui estima Mallorca no la destrueix". El primero nació en 1983, cuando unas 10.000 personas se manifestaron en Palma para evitar la urbanización del arenal de Es Trenc, una movilización considerada un hito en la historia del movimiento ecologista balear. El segundo comenzó a utilizarse en 2014, durante las protestas contra diversos proyectos de infraestructuras y desarrollo urbanístico, y desde entonces ha acompañado numerosas movilizaciones en defensa del territorio.

Cómo reservar plaza en el autobús

Las personas interesadas pueden reservar su asiento a través del enlace habilitado por el GOB en la plataforma TicketIB, donde también se informa del punto de salida y de las condiciones del viaje. El autocar partirá desde Ocimax (Palma) y permitirá acudir a la concentración sin necesidad de utilizar vehículo particular. El coste del desplazamiento es de 9,33 euros, incluyendo el trayecto de ida y vuelta.