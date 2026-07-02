Nueva ruta Girona-Palma durante la temporada alta con 32 vuelos programados
La conexión que ofrece Air Nostrum estará operativa desde este jueves hasta el 31 de agosto
Air Nostrum ha puesto en marcha este jueves una nueva ruta directa entre Girona y Palma, según ha informado la compañía. La conexión estará operativa en plena temporada alta, desde este jueves hasta el 31 de agosto, con un total de 32 vuelos programados y una oferta adaptada a la evolución de la demanda estival.
Durante las primeras semanas, entre el 1 y el 16 de julio, la ruta se concentrará en un vuelo de ida y vuelta semanal los jueves.
Más vuelos en fin de semana
A partir del 17 de julio y hasta finalizar agosto, la compañía incrementará la oferta con dos frecuencias semanales, los jueves y los domingos, facilitando así tanto las escapadas de fin de semana como las estancias vacacionales más prolongadas.
La ruta se ha estrenado con buenas cifras, en los dos vuelos de hoy había más de un 60% de ocupación. Tanto en el vuelo de ida como en el de vuelta ha habido 43 pasajeros en el avión inaugural. Los billetes se han vendido en más de 15 países y el 40 por ciento de las personas que han comprado pasajes son de origen balear.
Los billetes estarán disponibles desde 49 euros por trayecto en viajes de ida y vuelta, una tarifa que se mantiene tanto para los vuelos directos como para los itinerarios en conexión con Eivissa y Menorca.
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