Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización inmigrantesIncendio camión basuraExdirector IES LlompartViolación s'Arenal
instagramlinkedin

Nueva ruta Girona-Palma durante la temporada alta con 32 vuelos programados

La conexión que ofrece Air Nostrum estará operativa desde este jueves hasta el 31 de agosto

Avión Air Nostrum.

Avión Air Nostrum. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Air Nostrum ha puesto en marcha este jueves una nueva ruta directa entre Girona y Palma, según ha informado la compañía. La conexión estará operativa en plena temporada alta, desde este jueves hasta el 31 de agosto, con un total de 32 vuelos programados y una oferta adaptada a la evolución de la demanda estival.

Durante las primeras semanas, entre el 1 y el 16 de julio, la ruta se concentrará en un vuelo de ida y vuelta semanal los jueves.

Más vuelos en fin de semana

A partir del 17 de julio y hasta finalizar agosto, la compañía incrementará la oferta con dos frecuencias semanales, los jueves y los domingos, facilitando así tanto las escapadas de fin de semana como las estancias vacacionales más prolongadas.

La ruta se ha estrenado con buenas cifras, en los dos vuelos de hoy había más de un 60% de ocupación. Tanto en el vuelo de ida como en el de vuelta ha habido 43 pasajeros en el avión inaugural. Los billetes se han vendido en más de 15 países y el 40 por ciento de las personas que han comprado pasajes son de origen balear.

Noticias relacionadas

Los billetes estarán disponibles desde 49 euros por trayecto en viajes de ida y vuelta, una tarifa que se mantiene tanto para los vuelos directos como para los itinerarios en conexión con Eivissa y Menorca.

TEMAS

  • nuevas rutas
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma
  2. La odisea de más de 25 horas para volver a Mallorca de Nerea Garcias, víctima de la compañía Vueling, que le pidió al regreso el descuento de residente y la dejó tirada
  3. Así son las nuevas plataformas elevadas que el aeropuerto de Palma acaba de estrenar
  4. Confirman la sanción al catedrático de la UIB que coaccionó durante meses a una profesora
  5. Juzgan a un joven por delito electoral en Palma: “Fui al colegio electoral a las siete y media de la mañana, era suplente, y pasadas las nueve me dijeron que me podía marchar”
  6. Aldi ya tiene licencia del Ayuntamiento de Palma para abrir un gran supermercado en el barrio de Son Dureta
  7. Reformas para unos, derramas para otros
  8. La Audiencia de Palma anula la paternidad de una niña nacida de un tratamiento de fertilidad

Nueva ruta Girona-Palma durante la temporada alta con 32 vuelos programados

Nueva ruta Girona-Palma durante la temporada alta con 32 vuelos programados

El Govern reclama la reapertura de la cantina del aeropuerto de Palma como refugio contra el calor y Aena le replica que ahora no es posible por el conflicto judicial con la concesión

Las patronales de Baleares alertan de la escasez de trabajadores en plena temporada alta

Las patronales de Baleares alertan de la escasez de trabajadores en plena temporada alta

Teresa Comellas, mejor estudiante de Selectividad de Baleares: "Hemos aprendido lo afortunados que somos de recibir enseñanza pública y en catalán"

Prohens y Vera blindan la «cultura del esfuerzo» frente a una LOMLOE «fallida» al premiar a los mejores alumnos de la PBAU 2026

Baleares recibe 4,3 millones de turistas hasta mayo y su gasto sube un 4,7%

Baleares recibe 4,3 millones de turistas hasta mayo y su gasto sube un 4,7%

Palma fija el calendario para la revisión anual de las galeras de caballos del 2026

La regularización extraordinaria de inmigrantes desborda todas las previsiones en Baleares con 34.166 solicitudes

La regularización extraordinaria de inmigrantes desborda todas las previsiones en Baleares con 34.166 solicitudes
Tracking Pixel Contents