Médicos y enfermeras denuncian la degradación del centro de salud de s'Escorxador: "Hay ratas y las instalaciones están en estado deplorable"

Trabajadores del centro de salud de s'Escorxador, en Palma, han vuelto a alzar la voz para denunciar el estado en el que, aseguran, continúan desarrollando su trabajo. Ocho meses después de hacer pública una primera denuncia sobre el deterioro de las instalaciones, los profesionales sostienen que la situación no solo no ha mejorado, sino que el edificio sigue presentando graves problemas estructurales y de salubridad.

En una nueva denuncia, los sanitarios afirman que el centro de salud permanece en unas "condiciones arquitectónicas deplorables" y aseguran que continúa habiendo ratas y escombros en las instalaciones. "Ya se ha informado al Ib-Salut repetidamente y todo sigue igual", denuncian.

Los trabajadores lamentan que las reiteradas comunicaciones trasladadas a la administración sanitaria no hayan servido para impulsar una rehabilitación integral del edificio. Muy al contrario, consideran que las actuaciones realizadas hasta la fecha han sido meramente superficiales. "¿Qué han hecho? Pintar las paredes del centro de salud y las puertas", reprochan los profesionales, quienes consideran que esa intervención no resuelve ninguno de los problemas que arrastra el inmueble desde hace años.

Ocho meses después sigue igual

La denuncia supone un nuevo capítulo de un conflicto que ya salió a la luz en noviembre de 2025, cuando médicos y enfermeras del mismo centro difundieron un vídeo para mostrar públicamente las condiciones en las que aseguraban trabajar cada día.

A través de aquellas imágenes, los profesionales enseñaban un edificio con humedades, goteras, lavabos atascados, mobiliario deteriorado, óxido en distintas dependencias, presencia de insectos e incluso ratas. También denunciaban la falta de material básico para desarrollar su actividad asistencial, como uniformes para el personal o un desfibrilador.

Los propios trabajadores han tenido que capturar ratas en varias ocasiones. / DM

Entonces calificaron el centro de salud de "insalubre" y denunciaron que llevaban años reclamando soluciones sin obtener respuesta. Según explicaban, las deficiencias afectaban tanto a las condiciones laborales de los profesionales como a la calidad de la atención prestada a los pacientes. Aquella protesta se produjo pocas semanas después de la visita al centro de la consellera de Salud, Manuela García. Los trabajadores criticaron que el Ib-Salut difundiera fotografías institucionales de la visita que, a su juicio, transmitían una imagen completamente alejada de la realidad cotidiana del edificio.

"Parecían sacadas de unas instalaciones maravillosas", lamentaban entonces los sanitarios, que decidieron responder difundiendo su propio vídeo para enseñar, según afirmaban, "la otra cara", aquella que reflejaba "las penosas condiciones en las que trabajamos cada día".

Ocho meses después, los profesionales sostienen que prácticamente nada ha cambiado. Según explican, las deficiencias estructurales persisten y las reclamaciones formuladas durante este tiempo no se han traducido en actuaciones que solucionen los problemas de fondo. La principal crítica de los trabajadores se dirige precisamente a la ausencia de inversiones para rehabilitar el edificio. Consideran que pintar paredes y puertas no puede presentarse como una solución cuando siguen existiendo problemas que, según denuncian, comprometen el estado de conservación y la salubridad del centro.

Nuevo centro de salud

Los sanitarios insisten además en que el Ib-Salut ha sido informado "repetidamente" de la situación durante años, por lo que entienden que la administración conoce perfectamente el estado del inmueble. Junto a la reparación del edificio, los profesionales vuelven a reclamar la construcción del nuevo centro de salud de Bons Aires, un proyecto previsto desde hace años para sustituir las actuales instalaciones de s'Escorxador y que, recuerdan, continúa sin materializarse.

A juicio de los trabajadores, la puesta en marcha de este nuevo equipamiento permitiría poner fin a una situación que consideran cronificada y ofrecer unas instalaciones acordes con las necesidades asistenciales de uno de los centros de atención primaria de Palma.

Mientras tanto, aseguran que continúan atendiendo diariamente a cientos de usuarios en un edificio cuyo estado consideran impropio de un servicio sanitario público. Por ello reclaman al Ib-Salut una actuación urgente que vaya más allá de intervenciones estéticas y afronte de forma definitiva los problemas estructurales y de mantenimiento que, denuncian, arrastra el centro desde hace años.