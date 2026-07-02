¿Está Mallorca ante un colapso?: "Nunca se había construido tanto para tan poca gente en la isla"

La Obra Cultural Balear (OCB) ha inaugurado este miércoles una nueva edición de las Tertulias en Ca n'Alcover con un debate centrado en el impacto del crecimiento urbanístico sobre el territorio, una de las principales preocupaciones de la sociedad mallorquina. Bajo el título ‘¿Mallorca hacia el colapso? La destrucción del territorio’, la conversación ha reunido a la física y activista Margalida Ramis; el geógrafo Mateu Vic; y el jurista y politólogo Miquel Rosselló. Además, el acto ha sido moderado por Guillem Porcel, periodista del Diario de Mallorca.

Aunque los tres ponentes coincidieron en que Mallorca atraviesa un momento crítico, no todos compartieron el uso del término ‘colapso’. La expresidenta del GOB, Margalida Ramis, ha defendido que el concepto ayuda a entender que “las dinámicas de transformación del territorio se están acelerando” y que la economía actual, basada casi exclusivamente en el turismo y los servicios, está generando “importantes desequilibrios sociales y ambientales". Según la activista, “tenemos que pensar en una economía que produzca alimentos y no chalets y piscinas". Además, ha insistido en la necesidad de “cambiar el modelo de desarrollo y frenar las inercias que están deteriorando el territorio".

Por su parte, Mateu Vic, miembro de ‘Terraferida’, ha preferido hablar de pérdida de calidad de vida antes que de colapso. Durante su intervención, ha explicado que, tras comparar fotografías aéreas entre 2015 y 2024, detectó un fuerte aumento de viviendas de gran tamaño en suelo rústico, muchas de ellas con piscinas e instalaciones fotovoltaicas.

Además, ha destacado que en la última década se han construido “unas 2.000 nuevas viviendas en la ForaVila”, ocupando cerca de seis kilómetros cuadrados. "Nunca habían construido tanto para tan poca gente en Mallorca", ha asegurado. Del mismo modo, ha responsabilizado “a las administraciones” de la situación y ha reclamado “una mayor conciencia social” sobre el problema.

La Obra Cultural Balear organiza la tertulia "¿Mallorca hacia el colapso? La destrucción del territorio" con una conversación sobre la presión creciente del territorio / B.RAMON

Finalmente, Miquel Rosselló, director del proyecto ‘Cases que no existeixen’, ha defendido la necesidad de mejorar el conocimiento sobre las construcciones en suelo rústico “mediante herramientas abiertas y participativas”. Según él, el objetivo es que la ciudadanía “pueda acceder a estos datos y comprender mejor cómo está cambiando el territorio".

Rosselló también ha relacionado la expansión urbanística con otros problemas que afectan a la isla, como la crisis de la vivienda o las deficiencias del transporte público. "Que haya más chalets no resuelve el problema de la vivienda", ha afirmado. Por ello, ha reclamado “una planificación más ordenada y transparente” para afrontar los retos de futuro.