Todo listo para las fiestas de Canamunt: consulta aquí los horarios y actividades

Las fiestas de Canamunt, una de las celebraciones populares más importantes del calendario palmesano, llegan a Ciutat este verano con un programa cargado de actividades que reivindican el barrio como lugar de cohesión y encuentro vecinal. Aunque la fiesta se realice sin financiamiento público, Festes Autogestionades de Canamunt (FAC) de l'Associació de Veïnes ha preparado distintas propuestas culturales, musicales, gastronómicas y familiares que empezarán este jueves y finalizarán el 22 de julio.

Así pues, el inicio oficial de la celebración tendrá lugar este jueves 2 de julio con la tradicional cena de barrio en la plaza Quadrado. La bailarina y coreógrafa Mariantònia Oliver será la encargada de pronunciar el pregón antes de una velada en la que los asistentes están invitados a llevar comida para compartir.

La programación continuará el viernes 3 de julio con un 'passacarrers' de la Xaranga Final Feliz, que recorrerá las calles desde la plaza Quadrado hasta la plaza Llorenç Bisbal. La jornada concluirá con una verbena popular amenizada por Las Garbo (PinchadiscAs) y DJ Wateq.

Cine al aire libre con 'As Bestas' y 'La cena'

Uno de los actos más destacados volverá a ser el ciclo de cine al aire libre organizado por el Bar Rita, que convertirá la plaza Llorenç Bisbal en una sala de proyecciones durante dos noches:

Martes 7 de julio : 'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen.

: 'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen. Jueves 16 de julio: 'La cena', protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan.

Ambas jornadas comenzarán a las 19.30 horas con música para amenizar la espera y las proyecciones arrancarán a las 21.30 horas.

Además, el martes 7 de julio se celebrará una ruta guiada para descubrir la historia de los antiguos oficios y fábricas de la Calatrava y sa Gerreria, organizada junto a la Biblioteca de Cort. Habrá también una tarde de juegos infantiles con Petit Canamunt y la fiesta del agua 'Canamunt en remull', dirigida a niños y familias para combatir el calor estival.

'Sopars a la llesca' con Brunzit

El colectivo Brunzit volverá a sumarse a las fiestas con sus ya tradicionales 'sopars a la llesca', una iniciativa que invita a vecinos de todos los barrios de Palma a crear grandes mesas comunitarias.

Este año se celebrarán dos grandes cenas populares: la primera tendrá lugar el miércoles 8 de julio en la plaza Llorenç Villalonga y la segunda el miércoles 22 de julio en la plaza de Cort. Ambas comenzarán a las 19.00 horas.

Las 'Canamuntidades'

Asimismo, un año más se consolidan las 'Canamuntiades', una de las citas más emblemáticas de las fiestas en la que, como es habitual, se realizarán pruebas de distintas disciplinas con tono satírico ideadas por el particular Comité Olímpico de Canamunt, entre las que destacan: "selección natural Blackstone", el "turismo adaptativo prohensiano" y la "ciencia boseriana aplicada al pelo".

Se celebrarán el viernes 10 de julio a partir de las 19.00 horas en la plaza Quadrado bajo el lema 'Equilibri balear: viure aquí sense caure del mapa'.

La programación también incluye la 'Canamunt Parade', impulsada por TEIPA; una jornada solidaria para elaborar una fideuá a beneficio de Zaqueo; la proyección del documental Memòries d'un barri, de Vicenç Mates i Miralles; y un concierto de música en directo en el Bar Sa Travessa.