La inmigración latinoamericana lidera la regularización en Baleares: concentra siete de cada diez expedientes

La regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno ha dibujado en Baleares un perfil muy definido de los solicitantes. Siete de cada diez expedientes presentados en el archipiélago corresponden a ciudadanos de América Latina, lo que confirma el peso que ha adquirido la inmigración latinoamericana en las Islas durante los últimos años.

Los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sitúan a Colombia como el principal país de origen de las personas que han solicitado regularizar su situación administrativa en Baleares. Los ciudadanos colombianos representan por sí solos el 38,3% de todas las solicitudes registradas, una proporción muy superior a la del resto de nacionalidades.

Tras Colombia se sitúan Marruecos, con el 10% de los expedientes; Paraguay, con el 9,3%; Argentina, con el 6,8%; Venezuela, con el 5,6%, y Perú, con el 4,6%. Completan la relación Ecuador y Senegal, ambos con el 2,5%; Brasil, con el 2,3%, e India, con el 2,1%, mientras que el resto de nacionalidades agrupan el 16% de las solicitudes.

La distribución por países pone de manifiesto que la inmigración latinoamericana concentra alrededor del 70% de todos los expedientes tramitados en Baleares, muy por delante de la población procedente del norte de África o de otros continentes.

Una población joven en plena edad laboral

La radiografía del Ministerio también refleja que la regularización ha estado protagonizada por una población eminentemente joven. La franja de 25 a 34 años concentra el 31,3% de todas las solicitudes, convirtiéndose en el grupo de edad más numeroso.

Le siguen las personas de 35 a 44 años, que representan el 22,5%, y las de 16 a 24 años, con el 16,5%. Los menores de 16 años suponen el 10,2% del total, mientras que el porcentaje desciende a partir de los 45 años: las personas de 45 a 54 años representan el 12,9%; las de 55 a 64 años, el 5,2%, y los mayores de 65 años, apenas el 1,5%. El perfil por sexos también muestra un ligero predominio masculino. El 56% de las solicitudes ha sido presentado por hombres, frente al 44% correspondiente a mujeres.

Estas cifras acompañan al balance del proceso extraordinario de regularización en Baleares, que concluyó con 34.166 solicitudes presentadas entre el 16 de abril y el 30 de junio, una cifra que superó ampliamente las previsiones iniciales de la Delegación del Gobierno y que confirma la elevada demanda que ha tenido esta medida entre la población inmigrante residente en el archipiélago.