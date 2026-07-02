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El Govern declara de "interés estratégico autonómico" las obras en el colegio Madre Alberta de Palma que le permitirán ampliar sus plazas de Educación Infantil

Aplica la vía rápida administrativa al centro escolar privado concertado de la calle Camí dels Reis "por la ampliación y mejora de su oferta de servicios educativos", justifica

Entreda del Colegio Madre Alberta de Palma, en la calle Camí del Reis

Entreda del Colegio Madre Alberta de Palma, en la calle Camí del Reis / Miguel Vicens

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Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

El Govern ha declarado Proyecto Estratégico de Especial Interés Autonómico las obras en el colegio privado concertado de Madre Alberta de Palma, lo que permitirá al centro ampliar el número de alumnos que cursan el ciclo de Educación Infantil, que pasará de 15 unidades y 375 plazas a un total de 18 unidades y 450 plazas escolares, integrando a los alumnos de los Jardines de la Infancia Pureza de María, que cierra sus puertas.

La integración fue autorizada por el conseller de Educación, Antoni Vera, en una resolución del pasado 26 de febrero, donde justificó la medida "atendiendo a las necesidades de escolarización acreditadas en el término municipal de Palma, que no podían ser cubiertas por la oferta educativa existente".

Las obras consisten en la transformación de una parte del antiguo pabellón deportivo del centro en tres aulas de educación infantil y dos baños, dependencias ubicadas todas ella en una primera planta baja, así como en espacios auxiliares, como un almacén y una escalera de acceso, en la segunda planta. Fue el propio colegio de Madre Alberta quien solicitó el pasado 8 de mayo la declaración de Proyecto de Especial Interés Autonómico para las obras de reforma descritas, aprobando el Consell de Govern la declaración el pasado 25 de junio.

Según el Govern, los intereses públicos del proyecto del Colegio Madre Alberta se concretan en tres puntos. En primer lugar, en la absorción de plazas por cese de actividad. "El interés público principal de este proyecto de ampliación radica en dar cabida y continuidad a las unidades y al alumnado que provienen de Jardines de la Infancia Pureza de María, a raíz de su cierre", sostiene la conselleria de Educación. "En este sentido se extingue la autorización de este centro privado concertado y se da de baja su código de centro con vistas al curso 2026-2027", manteniendo la "garantía de escolarización", que "evita la pérdida de plazas educativas en la zona de Palma.

El segundo punto que justifica el interés público del Proyecto de Especial Interés Autonómico es "la ampliación y mejora de la oferta de servicios educativos, con una actuación que permite ampliar el colegio privado concertado de Madre Alberta en tres unidades escolarización de Educación Infantil de segundo ciclo, hecho que se traduce directamente en un incremento de la oferta, que pasa de 15 unidades de escolarización (375 plazas) a un total de 18 (450) plazas. Y el tercer punto del interés público del proyecto, se concreta, según el Govern en la "idoneidad, seguridad y optimización de las infraestructuras existentes", considera

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En Baleares, que el Govern declare un proyecto de "interés estratégico" implica una vía rápida administrativa, lo que le permite agilizar trámites y reducir plazos a la mitad. Es un marco de tramitación preferente, de simplificación administrativa y de acompañamiento institucional al promotor. Y su regulación está marcada por La Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicosque contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears.

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