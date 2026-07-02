Galmés pide una reunión al ministro Puente para negociar un nuevo convenio de carreteras

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha pedido por carta una reunión al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, para negociar un convenio de carreteras nuevo para la isla, después de que se haya aprobado solicitarlo en el Congreso y el Senado. El pasado 26 de mayo se aprobó una iniciativa que defiende la necesidad de un nuevo convenio dentro de la Comisión Mixta de Insularidad del Congreso de los Diputados y del Senado, con el apoyo de todos los partidos salvo el grupo socialista, ha recordado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El presidente reclama 350 millones para hacer frente a las mejoras de la red viaria de la isla. Galmés es optimista tras el apoyo obtenido en la Comisión de Insularidad, donde "a pesar de las diferencias ideológicas y partidistas" se ha hecho "un frente común histórico para defender los intereses de los ciudadanos de Mallorca" ante el Gobierno central. En la carta, el presidente afirma que "Mallorca no pide privilegios, pero tampoco puede aceptar un trato discriminatorio con respecto a otros territorios del Estado que sí que cuentan con convenios específicos de financiación de infraestructuras viales", como el de Canarias, por 250 millones anuales, hasta el 2030, cita.

21 inversiones

El Consell de Mallorca ha elaborado una propuesta de inversiones con un listado de 21 obras y estudios viales cuyo coste actualizado ascendería a esos 350 millones.

La de mayor cuantía es la mejora del enlace Cala Mayor (Ma-1 con Ma-20), por 36,5 millones; seguida del plan de viales cívicos para toda la isla por 30 millones, el plan de aparcamientos disuasivos por 20 millones y la mejora de la Ma-5010. Llucmajor-Algaida, también por 20 millones.

El resto son: Estudios previos de mejoras sostenibles en la vía de Cintura Ma-20 (1 millón) conexión en la vía de Cintura Ma-20 – Alfons el Magnànim (10 millones), pasarelas para peatones en la Ma-20 y Ma-19 (8,5 millones) y las variantes de s’Alquería Blanca (11,5), Artà (7), Inca (14) y Campanet (5), entre otros.

El Consell de Mallorca y el Gobierno firmaron un convenio de carreteras en 2007. En 2021 se liquidó la parte ejecutada hasta 2020 y quedó un importe de 228,5 millones pendiente.

En marzo de 2023, el Gobierno de España cerró la puerta a negociar los convenios de carreteras con los consells, señalando que estas inversiones tienen que ir a cargo del factor de insularidad del régimen especial de Baleares. El Gobierno ha aportado al Consell de Mallorca 30 millones del fondo de insularidad, una suma que Galmés tilda de insuficiente para mejorar la red vial de Mallorca.

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Es la quinta carta que manda Galmés al ministro Puente o al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Galmés confía en que el ministro cumplirá el mandato de la Comisión de Insularidad.