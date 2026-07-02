La Gala del Comerç de Mallorca 2026 premiará esta noche a 15 empresas y profesionales en un evento marcado por el homenaje al comercio local

El comercio local volverá a ser el protagonista este jueves con la celebración de la Gala del Comerç de Mallorca 2026, organizada por AFEDECO y PIMECO. El acto tendrá lugar en el Teatre Principal de Palma y reunirá a comerciantes, representantes institucionales, empresarios y colaboradores en una noche que combinará reconocimientos, actuaciones musicales y humor para poner en valor la importancia del comercio de proximidad. Con esta iniciativa, ambas organizaciones buscan destacar el papel que desempeñan los pequeños comercios en la economía y en la vida cotidiana de Mallorca.

La gala contará con las actuaciones de la cantante Alira Moyá, Tamara, el humorista mallorquín Agustín 'El Casta' y el grupo Cómplices, que pondrán la nota musical y de entretenimiento a una ceremonia que también servirá para reconocer la trayectoria de comerciantes y empresas de distintos municipios de la isla.

Todos los premiados de la Gala del Comerç

Durante la ceremonia, se entregarán un total de quince reconocimientos que distinguen diferentes aspectos del comercio mallorquín:

Premio a la Empresa de Comercio del Año: Floristeria Es Brot .

. Premio al Comercio de Proximidad: Comercial Gravina de Portocolom .

. Premio al Comercio con Historia: Can Joan de s'Aigo .

. Premio a la Modernización Empresarial: Glosa Marina .

. Premio al Mejor Servicio al Cliente: Eléctrica Ramblas .

. Premio al Comercio Kilómetro Cero: Fet a Sóller .

. Premio al Profesional del Comercio: Arts i Vases .

. Premio al Comercio Responsable: La Fiore .

. Premio a la Estrategia de Comunicación: Forn Sant Francesc .

. Premio a la Mejor Parada de Mercado: Son Amagat .

. Premio a la Visión de Futuro: Art en Pedra .

. Premio Especial al Apoyo y Promoción del Comercio Local: Mallorca T'Estim, impulsado por Tània Seguí .

. Reconocimiento In Memoriam al Comercio de Mallorca: Demetrio Peña .

. Reconocimiento In Memoriam al Comercio de Mallorca: Miguel Lladó .

. Premio Especial de carácter honorífico: José Bonnin Piña.

Recepción institucional antes de la gala

Como antesala del evento, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recibido este jueves por la mañana a los premiados en un acto institucional celebrado a las 9 horas.

En la recepción también han participado las presidentas de AFEDECO y PIMECO, Joana Manresa y Carolina Domingo, respectivamente, además de representantes de las entidades colaboradoras y patrocinadores. Durante el encuentro, se ha reconocido públicamente la trayectoria profesional de los galardonados, así como su contribución al comercio de proximidad y al tejido económico y social de Mallorca.

La Gala del Comerç de Mallorca 2026 cuenta con la colaboración de Grup Serra, Radio Mallorca-Cadena SER, Disset Consultors PIMEM y CAEB; el apoyo económico del Consell de Mallorca; y el patrocinio de Proa Renting, IB-Red e Institutos Odontológicos.