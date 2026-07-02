Firman un nuevo convenio para coordinar la formación profesional de los trabajadores en Baleares

La Conselleria de Educación y Universidades y el Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB) han firmado este miércoles un convenio de colaboración para coordinar la formación profesional destinada a las personas trabajadoras y adaptarla mejor a las necesidades del mercado laboral.

El acuerdo, suscrito por el conseller de Educación, Antoni Vera; y la consellera de Trabajo y presidenta del SOIB, Catalina Cabrer; establece un marco de cooperación para planificar y gestionar de forma conjunta la oferta formativa que imparten tanto el SOIB como los centros públicos de Formación Profesional. Con este convenio, se mantiene la formación que el SOIB desarrolla en centros como el Blanca Dona, el Centre de la Mar y el CIFP l'Embat, además de reforzar la coordinación entre ambas administraciones para agilizar la gestión de cursos, becas y recursos.

Durante la firma, Vera ha destacado que el acuerdo “permitirá aprovechar la experiencia del SOIB para detectar las necesidades formativas de las empresas”, mientras que Educación asumirá una gestión "más ágil y cercana" de la oferta. Además, ha defendido que la Formación Profesional es "clave" para reducir el abandono escolar y mejorar la cualificación de los trabajadores.

Por su parte, Cabrer ha subrayado que el SOIB seguirá siendo el encargado de “identificar los perfiles profesionales que demanda el mercado laboral”, mientras que Educación garantizará una oferta formativa “más estable y eficiente". También ha anunciado la creación de “una comisión de seguimiento” que velará por el cumplimiento del convenio.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga. El objetivo es reforzar la colaboración entre las políticas de educación y empleo para mejorar la inserción laboral y la competitividad de Baleares.