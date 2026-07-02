Educación crea una plaza "a dedo" para el exdirector del IES Josep Maria Llompart

El malestar que generó la polémica ocurrida en el IES Josep Maria Llompart continúa su estela. Según ha podido saber este diario, la Conselleria de Educación y Universidades ha creado 'ad hoc', y de manera unilateral, una plaza docente en el Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB). El beneficiario de esta maniobra es Jaume Salvà, exdirector del centro de la discordia, quien abandonó este curso su cargo tras un polémico informe de la inspección educativa motivado por denuncias de acoso laboral. La decisión ha provocado indignación tanto entre los miembros del centro afectado -incluido el equipo directivo- como en los sindicatos, que tachan el proceso de «surrealista» e «ilegal».

La polémica saltó a la luz antes de que se publicaran de forma oficial las listas de adjudicación de comisiones de servicio, exactamente el pasado viernes [Finalmente ayer, miércoles, se publicaron y la plaza fue otorgada oficialmente]. El profesorado y la dirección del IEDIB detectaron en el sistema informático la adjudicación de una plaza que el centro jamás había solicitado. Según fuentes internas, "Educación intentó inicialmente eliminar una media jornada del departamento de Geografía e Historia para encajar a Salvà". Sin embargo, apuntan que "ante las inmediatas reclamaciones sindicales, la Dirección General de Personal Docente dio marcha atrás, pero optó por una solución aún más drástica, inventarse una plaza completa de la nada y con la cuota de profesorado ya cerrada".

El propio equipo directivo del IEDIB ha mostrado su absoluto rechazo a esta "imposición", confirmando que han enviado diversos escritos a la Conselleria exigiendo explicaciones, los cuales solo han obtenido el silencio por respuesta. «Han creado una plaza más para él sin avisarnos, con la cuota cerrada. Es muy fuerte porque nos lo han puesto porque sí. Ni siquiera nos comunicaron que vendría», lamentan desde la dirección del centro, visiblemente preocupados por la gestión de los horarios y los recursos, ya que «no hay horas disponibles» ni carga lectiva real que justifique este nuevo puesto.

Han creado una plaza más para él sin avisarnos, con la cuota cerrada Equipo directivo IEDIB

Ante los hechos denunciados, este periódico se ha puesto en contacto con la administración autonómica para esclarecer las presuntas irregularidades en el proceso. Preguntada al respecto sobre si efectivamente se le había otorgado una plaza a este docente en el IEDIB, la Conselleria de Antoni Vera se ha limitado a responder de forma escueta que no es posible "dar información personal de un docente», rechazando así ofrecer cualquier tipo de explicación pública sobre la polémica designación.

Salud laboral

Más allá de la supuesta irregularidad administrativa, "el aspecto más grave de esta adjudicación" es el conflicto humano y de salud laboral que genera en el centro. En el IEDIB trabaja actualmente una persona que fue trasladada allí, precisamente, por el Departamento de Riesgos Laborales tras haber denunciado sufrir acoso por parte de Salvà durante su etapa en el IES Josep Maria Llompart. La decisión del Govern balear obligaría ahora a la víctima y a su presunto agresor a compartir el mismo espacio de trabajo, "vulnerando de forma flagrante los protocolos básicos de protección del empelado", argumentan fuentes sindicales.

Estas mismas, que ya se encuentran investigando el caso, califican la situación de «increíble» y advierten del enorme impacto psicológico sobre la persona afectada. Además, subrayan el contrasentido de la medida: «¿Cómo puede riesgos laborales enviar a este señor al mismo centro al que envió a una de sus víctimas? No es comprensible que junten a ambos saltándose todos los protocolos que se aplican en el resto de casos».

No es posible dar información personal de un docente Conselleria de Educación y Universidades

Asimismo, los representantes de los trabajadores ponen en duda la justificación oficial de la Conselleria, que según dicen se ampara en un supuesto traslado por motivos de salud del exdirector. Las fuentes mencionadas recuerdan que los traslados por riesgos laborales para personal funcionario o interino se tramitan y ejecutan habitualmente «de septiembre a mayo» y nunca antes de que concluyan las adjudicaciones estivales ordinarias. Ejecutar este movimiento en pleno verano y "de forma opaca" apunta, según denuncian, a una «puerta giratoria a medida» para blindar al exdirector tras su controvertida salida del Llompart.

Malestar

La salida de Jaume Salvà de la dirección del IES Josep Maria Llompart ya estuvo rodeada de una fuerte tensión. El docente cesó alegando problemas de salud, un movimiento que generó cierta polémica en la comuniad educativa.

Ahora, la adjudicación de esta plaza en el IEDIB levanta sospechas de que se trate "de un trato de favor" para "recolocar a Salvà lejos del foco público, pero garantizándole un puesto idóneo a costa de la normativa pública", afean fuentes internas. Representantes de los trabajadores advierten que esta «adjudicación a dedo» generará un profundo malestar general entre el profesorado de las islas, que "pasa por rigurosos baremos de méritos y largos plazos legales para conseguir un traslado".