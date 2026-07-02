Diversidad cultural y diversión en el campamento de verano de la Fundación Pere Tarrés en Palma: "Queremos que aprendan en otros ámbitos que en su vida diaria capaz no podrían hacer"

Alrededor de 50 niños de entre 3 y 12 años que principalmente proceden de familias vulnerables ya se divierten juntos en el patio del CEIP Alexandre Rosselló de Palma. Este miércoles, ha iniciado el campamento de verano promovido por la Fundación Pere Tarrés en la que más de 140 niños de 22 nacionalidades diferentes disfrutan de actividades acuáticas y de enseñanza lúdico deportivas durante el mes de julio.

Este 'campus' trabaja en red junto a el Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma y Cáritas, y acogen un total de 150 niños y adolescentes en tres centros educativos diferentes de la capital balear: el Col·legi La Inmaculada, IES Juníper Serra y e propio CEIP Alexandre Rosselló. Asimismo, el número de jóvenes beneficiados de este servicio aumenta a 200 en la oreganización de las colonias en Binicanella, en Bunyola.

Los más pequeños disfrutando de una actividad / Laura Marino

Durante los días en los que acuden al campamento, los niños disfrutan de diferentes tipos de juegos en los que les ayudan a reflexionar y ser acogidos dentro de una comunidad. "Cada niño es una historia que viene de circunstancias diferentes y debemos empaparnos de ellos. Aunque haya una diversidad cultural y social, creemos que tenemos un punto de unión: el juego. Nunca hacemos juegos competitivos, hacemos juegos de cohesión, de doordinación. También, vamos a la playa, al 'NaturaPark', al 'Aqualand', al 'CaixaFòrum'... para darle la oportunidad a los niños de aprender en otros ámbitos que en su vida diaria capaz no lo pueden hacer", ha explicado esta mañana en el acto de presentación el director del campamento de verano en el CEIP Alexandre Rosselló, Rafa Cardeno.

Desde las 9h hasta las 14h, los niños se desenvuelven en un ambiente "inclusivo" e "integrador", según Maribel Trujillo, directora de la Fundación Pere Tarrés en Baleares. Además, la directora ha explicado que este servicio se amplia con una 'escoleta mañanera' en la que los niños pueden acudir desde las 8 horas y con un espacio de comedor desde el final de la jornada hasta las 16 horas.

Benjamin, de 12 años, desde hace varios años repite esta experiencia y comenta que una de sus actividades favoritas es ir al 'Aqualand' con sus amigos del programa porque ese día acuden todos juntos y sienten gran libertad al poder montarse en las atracciones. Por el contrario, Salomé, de 9 años, es la primera vez que acude a este campus y con una sonrisa explica le ha encantado ser parte de las actividades realizadas este primer día.