Baleares reduce el paro un 4,1 % en junio y supera los 678.000 afiliados a la Seguridad Social

Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Baleares registraron en junio 23.707 desempleados, lo que supone un descenso del 4,1 % y 1.015 parados menos que en el mismo mes del año pasado. Mientras tanto, la afiliación a la Seguridad Social aumentó un 3 % interanual, con 20.214 afiliaciones más, hasta alcanzar un total de 678.195 trabajadores.

El paro sube ligeramente respecto a mayo

En comparación con el mes anterior, el paro aumentó en 100 personas en el archipiélago, un 0,4 %, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La afiliación supera los 670.000 ocupados

Baleares superó los 670.000 afiliados a la Seguridad Social, con 678.195 trabajadores, lo que supone 24.372 más que en mayo y un incremento mensual del 3,7 %, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cifra continúa al alza, ya que el último día del mes de junio la afiliación alcanzaba en Baleares los 682.260 trabajadores.

Más de 564.000 afiliados en el régimen general

Por regímenes, el régimen general concentró 564.943 afiliaciones a la Seguridad Social en Baleares, mientras que 109.543 correspondieron a trabajadores autónomos. Además, el régimen del mar sumó 3.709 afiliados, el agrario registró 2.755 y el régimen del hogar contabilizó 8.510.

Las mujeres concentran más desempleo

Del total de parados en Baleares, 13.468 son mujeres y 10.239 son hombres.

Los trabajadores extranjeros sin empleo ascendieron a 4.995, un 5,1 % más que en junio de 2025, con 246 parados más. Frente a mayo, el incremento fue del 3,8 %, con 186 desempleados más.

Del total de desempleados extranjeros, 1.586 proceden de otros países de la Unión Europea y 3.409 son extracomunitarios.

Los contratos crecen casi un 20 %

Los contratos registrados en Baleares en junio fueron 54.006, un 19,8 % más que hace un año, con 8.922 contratos más. En comparación con mayo, se firmaron 5.262 contratos más, lo que supone un incremento del 10,8 %.

Los contratos indefinidos alcanzaron los 39.973, es decir, 6.904 más que en junio del año pasado, un 20,8 % más. Respecto a mayo, se firmaron 3.254 contratos indefinidos más, un aumento del 8,8 %.

Por su parte, los contratos temporales llegaron a 14.033, con un crecimiento del 16,8 % interanual, equivalente a 2.018 más. Frente a mayo, aumentaron un 16,7 %, con 2.008 contratos más.

El gasto en prestaciones alcanza los 33,8 millones

En Baleares hubo 23.685 beneficiarios de prestaciones por desempleo en mayo, último mes con datos disponibles. De ellos, 13.669 percibieron prestación contributiva, 10.010 recibieron subsidio y 6 cobraron la renta activa de inserción.

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El gasto en prestaciones en Baleares fue de 33,8 millones de euros en mayo, con una cuantía media percibida por beneficiario de 1.092 euros.