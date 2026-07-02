Baleares recibe 4,3 millones de turistas hasta mayo y su gasto sube un 4,7%

Baleares ha recibido a 4.319.438 turistas extranjeros entre enero y mayo, un 3,6 % más que en los cinco primeros meses del año pasado, que han gastado 5.202 millones de euros, un 4,7 % más que en 2025, según las encuestas Frontur y Egatur.

Solo en el mes de mayo han llegado un 5,2 % más que hace un año, con 2.109.915 viajeros internacionales a Baleares, segundo destino preferido de España solo por detrás de Cataluña, según la 'Encuesta de movimientos turísticos en fronteras' Frontur, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto turístico en mayo ha sido de 2.561 millones en Baleares, un 9,2 % superior al mismo mes del año pasado y el segundo mayor de España: las islas suponen el 18,9 % de todo el realizado en el país.

El gasto medio por turista en mayo, en Baleares, ha sido de 1.214 euros, un 3,8 % superior al año pasado, y el gasto medio diario por persona de 229 euros, un 3,7 % más.

La duración media del viaje ha sido de 5,3 días, un 0,1 % más alta que en mayo del año pasado.

Datos nacionales

España recibió 36,8 millones de turistas internacionales entre enero y mayo, un 5 % más que un año antes, que gastaron 50.257 millones, un 7,8 % más, lo que representó en ambos casos un nuevo récord histórico.

Solo en mayo llegaron 10,26 millones de turistas procedentes del extranjero, el 9,5 % más que en el mismo mes de 2025, y gastaron casi un 11 % más, 13.553 millones, las cifras más altas para un mes de mayo de toda la serie histórica del INE.

Los principales países emisores en los cinco primeros meses fueron el Reino Unido (con más de 7 millones y un aumento del 3,6 %); Francia (4,6 millones y un 1,5 % más) y Alemania (4,5 millones y un 0,3 %).

Solo en mayo, el principal país emisor también fue el Reino Unido, con casi 2,2 millones de turistas y un incremento del 6,1 %, y también fueron los visitantes que más gastaron en España, el 18,5 % del total.

A continuación se situó Alemania, con casi 1,3 millones de visitantes y un 11 % del gasto, seguido de Francia, también con 1,3 millones y un gasto del 7,8 % del total.

Casi 8,75 millones de turistas utilizaron alojamiento de mercado (hoteles, pisos de alquiler, etc), un 7,4 % más, impulsado especialmente por estos últimos, cuyo uso creció un 26 % interanual, mientras la estancia en hoteles aumentó un 5 %.

Otros 1,5 millones de visitantes eligieron alojamientos de "no mercado", es decir, viviendas particulares, como segundas residencias o viviendas de familiares, con un incremento del 7,4 %.

Las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en mayo fueron Cataluña (con el 19,1 % del total); Islas Baleares (18,9 %) y Madrid (16 %).

El gasto de los turistas aumentó un 13,1 % en tasa anual en Cataluña, un 9,2 % en Baleares y un 22,2 % en Madrid.

Sigue creciendo el gasto por encima de los visitantes

Según los datos del INE, el incremento del gasto sigue siendo superior al aumento del ritmo de las llegadas. En mayo, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 1,4 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros.

Continúa así una tendencia que viene de años pasados y que está teniendo su prolongación en los primeros meses de este 2026.

Durante este mes, cada turista gastó una media de 1.321 euros, lo que representa un incremento del 1,2 % respecto a mayo del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció un 1,7 % en tasa interanual y se situó en 214 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,4 millones y un aumento anual del 14,1 %. Además, más de 7,5 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en mayo, un 8 % más.

Madrid, la comunidad que más crece en mayo

Cataluña fue el primer destino principal de los turistas en mayo, con el 21,1 % del total. Le siguieron las Islas Baleares (20,6 %) y Andalucía (15,9 %).

A Cataluña llegaron un 13,1 % más de turistas que en mayo de 2025. El número de turistas que visitaron Baleares aumentó un 5,2 % y a Andalucía vinieron un 12,7 % más, según estos datos.

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En términos relativos, la Comunidad de Madrid fue la que más creció en número de visitantes internacionales, un 17,4 %.