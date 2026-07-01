Xavier Balagué, gerente de Ecoembes en Baleares: "La ciudadanía puede estar tranquila de que los envases que deposita en los contenedores son reciclados"

El reciclaje sigue siendo un tema que genera dudas para gran parte de la ciudadanía, especialmente en torno al destino de los residuos que se depositan en los contenedores. Ante este debate, el gerente de Ecoembes en las Islas Baleares, Xavier Balagué, ha asegurado que "la ciudadanía puede estar totalmente tranquila de que los envases que deposita en los contenedores son reciclados".

Balagué también ha explicado que el sistema de gestión de envases funciona de forma trazable y “con controles que garantizan el proceso". Según ha señalado, los residuos depositados en los contenedores amarillo y azul son trasladados a “plantas de tratamiento y clasificación”, donde se recuperan los materiales antes de ser enviados a recicladores homologados.

Además, ha insistido en que los datos sobre reciclaje no son elaborados por Ecoembes, sino que “proceden de las administraciones públicas y posteriormente son sometidos a auditorías internas antes de reflejarse en las memorias anuales que se remiten a las comunidades autónomas”.

Baleares, una comunidad referente

Balagué ha destacado el papel de Baleares como una de las comunidades autónomas “más avanzadas en materia de reciclaje y recogida separada de residuos”. El gerente ha subrayado que el archipiélago “cumple los objetivos fijados por la normativa estatal” y, además, “se adelanta” a algunos de los retos que marcarán las futuras exigencias europeas.

Según ha explicado, durante 2025 la aportación ciudadana aumentó “un 10 % respecto al año anterior”, un dato que, a su juicio, demuestra que las campañas de sensibilización y la implicación de la población “están dando resultados”.

Por otra parte, también ha opinado que la educación ambiental sigue siendo una de las herramientas más eficaces para mejorar los niveles de reciclaje. Asimismo, ha defendido que no basta con realizar campañas puntuales, sino que es necesario “mantenerlas de forma continuada para que la ciudadanía vaya adquiriendo el hábito".

Entre las iniciativas impulsadas por Ecoembes, destacó ‘Naturaliza’, un programa dirigido al profesorado que busca incorporar la educación ambiental en las aulas. A ello se suman “campañas publicitarias, acciones a pie de calle y otras actividades destinadas a reforzar la concienciación ciudadana”.

Otro de los mensajes en los que ha hecho especial hincapié ha sido la necesidad de “utilizar correctamente el contenedor amarillo”. Balagué ha recordado que este recipiente está destinado “exclusivamente a envases domésticos y no a cualquier objeto fabricado con plástico o metal”. Por ello, considera “imprescindible” seguir desarrollando campañas informativas que ayuden a la ciudadanía a identificar qué residuos corresponden a cada fracción.

El reto del turismo

Uno de los principales desafíos para Baleares es el fuerte incremento de población durante la temporada turística. Según Balagué, “es necesario concienciar a los turistas para que hagan un uso responsable de las instalaciones y respeten el entorno de Baleares".

En su opinión, muchos turistas ya reciclan en sus países de origen, pero al llegar al archipiélago “no siempre mantienen esos hábitos”. Por ello, considera fundamental “reforzar la información y la sensibilización” también entre quienes visitan las islas.

Balagué también ha defendido que la colaboración entre administraciones, entidades gestoras y ciudadanía seguirá siendo “clave” para que Baleares mantenga su posición como referente en reciclaje y continúe mejorando sus resultados en los próximos años.