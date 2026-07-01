Aldi ya tiene licencia del Ayuntamiento de Palma para abrir un gran supermercado en el barrio de Son Dureta

La cadena alemana de distribución Aldi abrirá un supermercado en el barrio de Son Dureta, en Palma, en el último gran solar libre de la zona, entre la calle Illes Balears y el camí de Génova, justo delante del supermercado Mercadona del centro comercial sa Teulera.

El proyecto, que impulsa la sociedad Aldi Real Estate, ya cuenta con licencia del Ayuntamiento de Palma, según ha podido confirmar este diario. Con esta nueva apertura en el horizonte la empresa se posiciona en una zona donde no tenía presencia y frente a una competencia que hasta ahora tiene el dominio completo y casi sin alternativas de los clientes, con todos los residentes de los barrios de sa Teulera y son Dureta. Además, llega a un barrio de Palma al alza que en menos de un año abrirá el nuevo Hospital de Son Dureta y también un centro de salud para 20.000 personas.

Desde hace aproximadamente un mes, los técnicos que trabajan en la obra del futuro supermercado han vallado el solar, arrancado todas las malas hierbas que crecían en él y empezando a trabajar con una excavadora para nivelar el terreno, con cabida más que suficiente para una gran tienda y un aparcamiento en superficie. La casas más próximas del barrio de sa Teulera, sufren estos días especialmente la presencia de las obras por la coincidencia del calor, el polvo y la tierra, que levantan las excavadoras.

Una excavadora llena un volquete de tierra en el solar donde Aldi construirá su nuevo supermercado / Miguel Vicens / t

Nueva tienda también en el barrio de Nou Llevant

No es el único supermercado que proyecta la cadena alemana de distribución, que también ha empezado a construir una tienda en el barrio de Nou Llevant, en el número 22 de la calle Avinguda Mèxic, haciendo esquina con la calle Puerto Rico. Este supermercado además contará con un aparcamiento subterráneo.

La superficie útil de exposición y venta al público del equipamiento comercial sumará 700 metros cuadrados. El aparcamiento subterráneo tendrá 44 plazas, incluyendo dos para personas con movilidad reducida y otras dos para vehículos eléctricos. Tendrá, además, un acceso con entrada y salida de vehículos desde la calle Puerto Rico. La tienda se situará justo enfrente de otro supermercado de la marca Lidl.