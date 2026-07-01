El STEI no descarta una huelga en Baleares como las de Valencia y Cataluña si Educación ignora sus demandas

La presentación de la Taula Reivindicativa d’Ensenyament Públic 2026 por parte del sindicato STEI este martes ha dejado abierta la puerta a un escenario de conflicto laboral en Baleares. Tras detallar el profundo malestar que asola a los centros educativos de la comunidad, los portavoces sindicales han sido interpelados sobre la posibilidad de sumarse a la ola de protestas y convocatorias de huelga de docentes que se están viviendo en comunidades vecinas como la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Ante la pregunta directa de los medios de comunicación, Vicenç Garcia, portavoz de enseñanza pública del STEI, se ha mostrado prudente pero firme sobre los próximos pasos de la organización. "Este documento es el inicio, y ahora nosotros haremos lo que los compañeros pidan", ha asegurado Garcia, en referencia a que la propuesta qeu se presentará a la Conselleria de Educación y Universidades "es la base mínima de negociación" para el próximo Acuerdo de mejora.

El portavoz ha reconocido que las problemáticas que sufren los docentes de las islas guardan una estrecha relación con las de otras regiones del arco mediterráneo, aunque ha matizado que existen diferencias: "Nuestra situación es parecida a la de Valencia o Cataluña, pero no es la misma". A pesar de ello, el sindicato ha lanzado un aviso claro a la administración autonómica al no cerrar ninguna vía de presión si las negociaciones encallan. "No descartamos ningún tipo de escenario, pero siempre que el colectivo docente lo pida. Si vemos que esto no se cumple [en relación al documento presentado este martes] , propondremos movilizaciones y actuaciones, siempre con el apoyo de los compañeros docentes", ha advertido Garcia, sentenciando que urge un "cambio profundo porque la docencia ya no es tan atractiva como antes y merecemos que el trabajo sea dignificado".

Malestar estructural como telón de fondo

La advertencia del sindicato llega avalada por una radiografía crítica del estado de la educación pública en el archipiélago, sustentada en una encuesta interna respondida por más de 1.200 profesionales que evidencia una "crisis sin precedentes". Los portavoces Dani Carmona, que encabezará la lista de la Junta de Personal Docente de Mallorca para las próximas elecciones; y Catalina Bibiloni, presidenta de la Junta de Personal Docente de Mallorca, han desgranado durante la comparecencia que el descontento de los profesores ya no responde a quejas aisladas, sino a "deficiencias estructurales graves que afectan directamente a la salud mental del colectivo y a la calidad de la enseñanza".

Entre los datos claves que justifican el descontento y eco de movilizaciones destaca que el 91% del profesorado afirma que las elevadas ratios actuales impiden atender de forma adecuada a la diversidad en las aulas. Asimismo, un 74% de los encuestados denuncia la alarmante falta de recursos materiales y humanos, mientras que el 87% considera que su salario actual es completamente inadecuado tras haber perdido un 23% de poder adquisitivo en los últimos 16 años por la falta de vinculación de los sueldos al IPC real de las islas.

A todo ello se suma un empeoramiento drástico de la convivencia escolar. El STEI ya ha desvelado que el 79% de los docentes ha sufrido agresiones verbales o físicas por parte del alumnado y un 75% por parte de las familias, una situación ante la que exigen apoyo jurídico gratuito inmediato y un reconocimiento de la autoridad pedagógica. Los problemas de conciliación, la "asfixiante sobrecarga burocrática", la falta de vivienda residencial asequible que provoca el rechazo de plazas y el "estrés térmico" en unas aulas que "superan los límites legales de temperatura" completan el paquete de reclamaciones.

El STEI fía ahora el rumbo del inicio de curso a la voluntad negociadora de la Conselleria, con la amenaza de la movilización en el horizonte.