Ya se puede solicitar el Cheque Canguro en Baleares: hasta 1.000 euros por hijo para la escuela matinal

Las familias de Baleares ya pueden solicitar el Cheque Canguro para sufragar los gastos de la escuela matinal y otros servicios de atención y cuidado de menores durante el periodo escolar. La convocatoria, que se abre este martes, contempla ayudas de hasta 1.000 euros por cada niño o niña para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

El nuevo programa del Cheque Canguro subvenciona los gastos derivados de los servicios de atención, cuidado y custodia prestados en centros educativos, centros de educación infantil, centros de educación especial o instalaciones vinculadas durante el curso escolar. En concreto, la ayuda cubre los costes de la escuela matinal antes del inicio de las clases y del servicio de custodia tras el comedor o al finalizar la jornada lectiva. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 31 de julio.

Hasta 1.000 euros por menor

Cada familia podrá recibir un máximo de 1.000 euros por cada hijo o hija, una cantidad que también podrá destinarse posteriormente a cubrir gastos de campamentos o escuelas de vacaciones. De hecho, el Govern ha anunciado que las ayudas para campamentos, escuelas de verano, de Pascua y de Navidad, así como otros servicios de conciliación, podrán solicitarse entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre.

Este tercer programa incluye tanto actividades organizadas por entidades públicas como privadas dentro del ámbito de Baleares. El límite económico conjunto para los programas de escuela matinal y actividades vacacionales será de 1.000 euros por menor, que podrá repartirse libremente entre los distintos servicios subvencionables.

Hasta 4.000 euros para contratar a una persona cuidadora

Además, el Govern mantiene una tercera línea de ayudas destinada a la contratación de empleados del hogar para el cuidado de menores. En este caso, las familias podrán recibir hasta 4.000 euros para cubrir los costes salariales y las cotizaciones a la Seguridad Social derivados de esta contratación.

Las solicitudes de este programa podrán presentarse entre el 1 y el 31 de octubre de 2026. Las tres líneas de ayudas son compatibles entre sí, por lo que una misma familia podrá acceder simultáneamente a todas ellas siempre que cumpla los requisitos establecidos.

Requisitos para solicitar el Cheque Canguro

Entre las condiciones para acceder a estas ayudas figuran: estar empadronado y residir en Baleares durante el periodo subvencionable; acreditar que los progenitores o tutores desarrollan una actividad laboral por cuenta propia o ajena que justifique la necesidad de conciliación; tener una renta per cápita familiar inferior a 30.000 euros anuales; estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y conservar la documentación justificativa durante un periodo de cinco años. Quedarán excluidas las personas que tengan prohibido obtener subvenciones o mantengan deudas tributarias, con la Seguridad Social o por reintegro de ayudas públicas.

Las ayudas se concederán por orden de llegada

El Govern ha informado de que las subvenciones se otorgarán por orden de entrada de las solicitudes completas y correctamente presentadas, hasta agotar el presupuesto disponible. Cada expediente será tramitado de forma individual y contará con su correspondiente resolución de concesión y pago.

Para presentar la solicitud será necesario aportar, entre otra documentación, el formulario oficial, el certificado de titularidad bancaria, el libro de familia o documento equivalente y, en su caso, la acreditación de familia numerosa, monoparental, acogimiento o tutela. También deberá presentarse el documento de representación cuando actúe una persona en nombre de la familia solicitante.