Así puedes ayudar desde Mallorca a los afectados por los terremotos de Venezuela: punto de recogida de donaciones y horarios

La comunidad venezolana en Mallorca, liderada por Albert Marchan, vicario de la parroquia de Son Sardina, habilitará este viernes un punto de recogida de ayuda humanitaria en la plaza de España de Palma para enviar material de primera necesidad a los damnificados por los terremotos del norte de Venezuela.

Un sacerdote venezolano recoge en Palma ayuda para los damnificados por los terremotos / EFE/MIQUEL A.BORRÀS

Este centro de acopio en Palma permanecerá abierto de 9.00 a 20.00 horas, como ha explicado este miércoles el sacerdote, natural de la zona de Moragas, quien ha confirmado que esta iniciativa solidaria contará con la colaboración de la aerolínea Air Europa, que transportará el material hasta su país.

Según ha detallado Marchan, las donaciones prioritarias son medicamentos, leche materna, biberones, mascarillas, guantes y material sanitario, mientras que, siguiendo las indicaciones recibidas desde Venezuela, no se recogerá ropa porque ya existe suficiente cantidad.

El religioso venezolano ha anunciado además que ya se ha cerrado la logística para el envío de la ayuda gracias a la colaboración de la aerolínea mallorquina Air Europa, que trasladará gratuitamente el material desde Mallorca hasta la ciudad de Valencia, en el estado venezolano de Carabobo.

Marchan ha comentado que este contacto surgió después de que dos jóvenes asistentes a una misa dominical en Son Sardina le facilitaran el enlace con personas próximas a la compañía.

En destino, ha explicado, las donaciones serán recibidas por la congregación de las religiosas de la Casa Hogar Nuestra Señora del Carmen, donde está previsto acoger a 40 menores afectados por los terremotos, entre ellos niños que han perdido a sus padres o cuyos familiares aún no han podido ser localizados.

La capacidad máxima prevista para el envío es de una tonelada de ayuda desde Mallorca, por lo que ha hecho un llamamiento tanto a la comunidad venezolana residente en la isla como al conjunto de la población para sumarse a esta iniciativa, con la garantía de que el material llegará "a manos seguras" y a quienes más lo necesitan.

La recogida de ayuda comenzó el pasado domingo en la parroquia de Son Sardina, donde continuará durante esta semana en horario de tarde. El vicario ha agradecido la respuesta recibida hasta el momento y la colaboración de numerosas personas que han contribuido a organizar el transporte y la logística.

Apoyo emocional

En los últimos días Marchan ha acompañado y apoyado a varias familias venezolanas residentes en Mallorca que han perdido a parientes y amigos en los terremotos del pasado 24 de junio, ha contado emocionado.

Entre ellas, ha citado el caso de una familia que ha sufrido la muerte de un hermano, un sobrino y una cuñada, y ha recordado que, además de la ayuda material, los afectados necesitan apoyo emocional y espiritual para afrontar el duelo tras esta tragedia.

Como sacerdote venezolano residente en Mallorca, Marchan ha garantizado que seguirá impulsando iniciativas para prestar ayuda a sus compatriotas afectados por los terremotos en el país caribeño.