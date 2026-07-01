Presión humana en Mallorca: la isla registra más de 1,25 millones de personas en abril, antes de la temporada alta

Mallorca ya había superado el millón doscientas cincuenta mil personas antes de que comenzara la temporada alta. Los últimos datos del Indicador de Presión Humana (IPH) publicados por el Ibestat revelan que la isla alcanzó un máximo de 1.251.387 personas durante el pasado mes de abril, una cifra que pone de manifiesto la elevada presión demográfica que soporta el territorio incluso antes de los meses de mayor afluencia turística.

Aunque el dato de abril supone un ligero descenso del 1,1% respecto al mismo mes de 2025, cuando el indicador alcanzó las 1.265.347 personas, la reducción (13.960 personas menos) apenas modifica la dimensión del fenómeno. La isla continúa moviéndose en niveles históricamente muy elevados para un mes primaveral, muy lejos de los registros de hace apenas dos décadas y únicamente por debajo de los máximos que se alcanzan durante el verano.

La serie histórica del IBESTAT refleja precisamente esa evolución. Desde finales de los años noventa, la presión humana sobre Mallorca ha seguido una trayectoria prácticamente constante de crecimiento, interrumpida únicamente por el desplome provocado por la pandemia. Cada verano marca nuevos máximos y cada invierno parte de un nivel superior al del año anterior, una tendencia que también evidencia cómo la temporada turística se ha ido alargando y la llamada temporada baja ha perdido peso.

La publicación de estos datos llega en pleno debate sobre la saturación de la isla y a pocas semanas de la manifestación convocada para el 26 de julio bajo el lema Menys turisme, més vida. El IPH no mide la capacidad de carga de Mallorca, pero sí contabiliza cuántas personas hay realmente sobre el territorio en cada momento. Para ello suma tanto a la población residente como a los turistas y visitantes, convirtiéndose en el principal indicador para conocer la presión que soportan las infraestructuras, la movilidad, los servicios públicos o los espacios naturales.

Baleares crece impulsada por Formentera y Menorca

El comportamiento de Mallorca contrasta con el conjunto del archipiélago. Mientras la isla registra un ligero descenso respecto al mismo mes del año anterior, Baleares incrementa su presión humana un 0,13%, hasta alcanzar las 1.641.076 personas. La principal responsable de ese crecimiento es Formentera, que experimenta el mayor aumento relativo de todas las islas. Durante abril pasó de 18.128 a 20.163 personas, un incremento del 11,23%, equivalente a 2.035 personas más que un año antes.

También Menorca mantiene una evolución positiva, con un aumento del 0,87%, hasta situarse en 134.595 personas, lo que supone 1.155 personas más que en abril de 2025. En cambio, Eivissa registra un ligero descenso del 0,52%, al pasar de 240.405 a 239.150 personas, mientras que el conjunto de Eivissa y Formentera reduce su presión humana un 1,05%, hasta las 255.811 personas.

Mallorca, foco de presión demográfica

Pese al ligero retroceso interanual, Mallorca continúa concentrando alrededor de tres de cada cuatro personas presentes en Baleares durante el mes de abril, consolidándose como el principal foco de presión demográfica del archipiélago.

El descenso también rompe la dinámica registrada un año antes. En abril de 2025 la isla había aumentado su presión humana un 3,2%, con 39.280 personas más que en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, la leve corrección de este ejercicio no altera una tendencia de fondo que continúa situando a Mallorca en cifras muy superiores a las registradas históricamente.

Además, abril está lejos de representar el momento de mayor presión sobre el territorio. Tradicionalmente, el Indicador de Presión Humana alcanza sus máximos entre julio y agosto, cuando la población efectiva de Mallorca se aproxima al millón y medio de personas. El dato conocido ahora, por tanto, constituye la fotografía de una isla que ya llegaba al verano con más de 1,25 millones de personas presentes y que afronta los meses de mayor afluencia turística con el debate sobre la saturación plenamente instalado en la agenda política y social.