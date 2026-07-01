¿Ir a Mercadona un domingo? En estos siete destinos vacacionales de Mallorca es posible hacerlo durante el verano

Mercadona es conocida en Mallorca por mantener cerrados sus supermercados los domingos y los días festivos. Sin embargo, durante el verano la compañía hace una excepción en algunos de los principales destinos turísticos de la isla para atender el aumento de la demanda.

Siete establecimientos abrirán también los domingos

En respuesta a una consulta de Mallorca Zeitung (MZ), la cadena española ha confirmado que, entre el 28 de junio y el 30 de agosto, los supermercados situados en las siguientes localidades abrirán los domingos —aunque no los días festivos— en horario de 9.00 a 15.00 horas:

Alcúdia

Palmanova

Campos

Cala Rajada

Cala Millor

Cala d'Or

Can Picafort

De lunes a sábado, estos supermercados mantendrán su horario habitual. Los clientes pueden consultar los horarios concretos de cada establecimiento en la página web de Mercadona, donde basta con introducir el código postal de su lugar de residencia o de vacaciones.

Cala d'Or también figura entre las localidades donde Mercadona abre los domingos durante el verano. / MERCADONA

No es el primer verano en que algunos supermercados de la cadena abren también los domingos, según ha explicado una portavoz de Mercadona en respuesta a una consulta de Mallorca Zeitung (MZ). No obstante, se desconoce en qué año comenzaron a abrir sus establecimientos los domingos por primera vez.

Otros supermercados que también abren los domingos

Los turistas y residentes también tienen buenas opciones de hacer la compra los domingos y festivos en otras cadenas competidoras de Mercadona. Por ejemplo, es relativamente habitual que los supermercados de Suma abran esos días.

Además, el Opencor de la calle Ramon y Cajal, 17, en Palma, abre todos los días. También algunos establecimientos de la cadena vasca Eroski, entre ellos el de la Avenida Argentina, así como supermercados de las cadenas alemanas Aldi y Lidl, anuncian la apertura durante los días festivos.

Por su parte, el centro de El Corte Inglés de la calle Jaime III, en Palma, también abre los domingos y festivos, en horario de 11.00 a 20.30 horas.

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En cuanto a la cadena de droguerías Müller, una de las tiendas donde también es habitual encontrar las puertas abiertas los domingos y festivos es la situada en la Plaça d'Espanya, en pleno centro de Palma.