Los hoteleros analizan en Mallorca los retos del turismo: el porcentaje de clientes aumentará este año un 15%

El sector hotelero, tanto a nivel nacional, como autonómico, disfruta de una de las mejoras etapas económicas de los últimos años. Sin embargo, la industria afronta una profunda transformación por agentes externos, como por ejemplo los conflictos políticos internacionales, el impacto de la inflación que afecta a los precios, pero sobre todo los cambios en el comportamiento del cliente, que ha modificado el sistema de contratación de sus vacaciones y es cada vez más exigente con el hotel que contrata. Para analizar este proceso de transformación la firma de análisis Marsh ha organizado esta mañana en el campo de golf de Son Muntaner un encuentro de empresarios en el que se ha analizado el futuro y la competitividad del sector hotelero, con la participación de expertos que han incidido en los retos que afronta la industria más importante de España como es el turismo.

José Rodríguez, Ceo de Sercotel Hotel Group / J.F.M.

Uno de los participantes ha sido José Rodríguez, máximo responsable de la cadena Sercotel, que ha señalado que España se ha convertido en un destino seguro para el turista que quiere disfrutar de unas vacaciones, debido al conflicto que está sufriendo el área del Golfo. El empresario calificó de “extraordinaria” esta temporada que estamos viviendo, ya que los cálculos que se manejan señalan que España recibirá alrededor de unos cien millones de turistas. De ellos, unos 20 millones visitarán Baleares, lo que supone un incremento de alrededor de un 15 por ciento con respecto a la temporada anterior. Sin embargo, Rodríguez señaló que es necesario gestionar de una manera sostenible este flujo de turistas, porque no es razonable que la mayoría se traslade a un único destino y en unas mismas fechas. Por ello, apostó por desestacionalizar la temporada.

El sector turístico está siempre atento a los conflictos internacionales que se producen, porque de esta forma conoce el mercado y analiza su capacidad para competir. Por ello, una de las intervenciones más interesantes la ha protagonizado el diplomático mallorquín Jorge Dezcallar, que ha participado en un coloquio bajo el título “gestionar la incertidumbre, restos geopolíticos 2026”. El experto internacional ha explicado a los hoteleros que estamos en el final de una etapa de éxito, que se inició al terminar la segunda guerra mundial y que ha permitido 80 años sin conflictos armados entre las principales potencias. Y anunció que los países afrontan unos nuevos retos que han aparecido de pronto, sobre todo tras la llegada al poder de Trump. Explicó que estamos en una época de aceleración de la historia, que está provocando una revolución de la robotización, de la digitalización, pero sobre todo un cambio en el orden internacional. Así, dijo que hay países como Rusia, pero sobre todo China, que están exigiendo unos nuevos cambios en las estructuras internacionales, con modificación de las reglas, y ello nos lleva a crear un mundo con nuevos centros de poder. Dezcallar también incidió en el nuevo cambio que está sufriendo EE UU, ya que a Trump le ha dejado de preocupar el estado de otros países y solo pretende consolidar el poder de América. Lógicamente, dentro de este nuevo tablero internacional Europa tendrá que afrontar nuevos retos para no quedarse descolgado. “Europa ha perdido fuelle”, aseguró el diplomático, porque los motores económicos del continente, como son Alemania y Francia, atraviesan una economía interna muy castigada que apenas les permite avanzar. Para el experto, uno de los grandes errores que ha cometido Europa ha sido dejar en manos de los americanos la defensa y recordó que sin seguridad la economía no avanza, sino todo lo contrario, se estanca. Por ello, aseguró que es necesario que los países inviertan más en armamento, como lo ha hecho desde hace años Estados Unidos.

Dezcallar también explicó que, si bien el porcentaje económico que representa Europa en estos momentos, el continente financia el 40 por ciento del gasto social del planeta. Por ello, aseguró que si no cambian mucho las cosas esta situación no se podrá mantener.

En la jornada se ha analizado la clave de la contratación de personal / J.F.M.

Otro de los retos importantes que afronta el sector hotelero se centra en la contratación de personal, con el objetivo de fidelizarlo dentro de los planes de futuro de cada empresa. Por ello, la organización ha invitado a dos expertos en la gestión del talento, como son Victoria Capellà, responsable del área de contratación de Bahía Principe Hotels y Joan Vargas, directivo del grupo Avoris. Ambos coincidieron al señalar que el talento supone la capacidad de traducir el potencial que tiene cada persona en favor de un determinado proyecto. Por ello, es necesario que existan expertos que tengan la capacidad de encajar a cada trabajador en el empleo donde mejor va a rendir. .

En su exposición también coincidieron en que las empresas hoteleras son una especie de equipo, por lo que tienen que cuidar y proteger a sus trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta que es una industria que depende tanto del servicio que prestan sus empleados.

Sobre la mesa también se abordó un problema que sufren muchas empresas y que ocasiona enormes pérdidas. Se trata del absentismo y sobre ello los dos expertos en el manejo de equipos de trabajo incidieron en que es necesario abrir un debate nacional para analizar este problema. Pero también aportaron una solución, que no es otra que las empresas cuiden a sus trabajadores.

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En las jornadas también se incidió en los retos que supone la digitalización de las empresas, el uso de la inteligencia artificial o los cambios en los hábitos de consumo, porque el turismo es una industria en constante cambio. Por ello, los expertos incidieron en que es necesario que las compañías redefinan sus estrategias, porque de lo contrario no se puede garantizar la sostenibilidad y no se podrá mantener un posicionamiento en el mercado internacional. Los hoteleros señalaron que Baleares es uno de los ejemplos de esta transformación y esta capacidad de adaptación, con una clara apuesta hacia la excelencia y a la protección medioambiental.