Entidades ecologistas y científicos reclaman un plan para proteger las zonas marinas poco profundas de Baleares

Las entidades conservacionistas Fundació Marilles, GOB Mallorca, Fundació CleanWave y Arrels Marines, junto a especialistas en ecología marina, han presentado sus propuestas al proceso de consulta pública del futuro Plan de Acción para la Conservación de las Zonas Marinas Someras de Baleares, impulsado por el Govern. El objetivo es que la futura hoja de ruta incluya medidas concretas para garantizar la protección de estos espacios, considerados esenciales para la biodiversidad del archipiélago.

La iniciativa, respaldada también por otras organizaciones y expertos en conservación marina, plantea una estrategia con horizonte en 2040 que refuerce "el conocimiento científico, la gestión y la restauración de estos ecosistemas costeros". Los impulsores recuerdan que las zonas marinas poco profundas constituyen auténticos puntos calientes de biodiversidad y desempeñan un papel fundamental como áreas de reproducción y crecimiento de numerosas especies, muchas de ellas de interés pesquero.

Estos espacios albergan hábitats de gran valor ecológico, como las praderas de posidonia y de Cymodocea nodosa, los bosques de algas o los arrecifes barrera. Sin embargo, advierten de que soportan una creciente presión derivada de la actividad humana, entre la que destacan "la contaminación, el deterioro de los hábitats, los fondeos, la navegación, la pérdida de calidad del agua y los efectos del cambio climático".

Aunque una parte de estas áreas ya cuenta con alguna figura de protección, las entidades consideran que sigue faltando una planificación específica que coordine las actuaciones y esté sustentada en criterios científicos para asegurar su conservación a largo plazo.

Ocho ejes de actuación

La propuesta presentada al Govern estructura el futuro plan en ocho grandes líneas de trabajo. Entre ellas figuran la creación de mecanismos de coordinación científica, la elaboración de un estudio de referencia sobre todas las zonas marinas someras del archipiélago, un programa de seguimiento continuo de los hábitats y especies, el control periódico de la calidad de las aguas, la implicación de los sectores afectados, la reducción de las principales amenazas, la restauración ecológica cuando sea necesaria y un compromiso de financiación estable hasta, al menos, 2040.

Asimismo, el documento plantea la constitución de un grupo de expertos y una red coordinada de seguimiento científico, la creación de una plataforma abierta de datos ambientales, la definición de indicadores ecológicos que permitan activar medidas de gestión cuando sea necesario y la mejora de las infraestructuras de saneamiento. También propone regular determinados usos náuticos y pesqueros para reducir su impacto sobre estos ecosistemas.

En cuanto a las actuaciones de restauración, las organizaciones defienden que la reintroducción de especies o la recuperación activa de hábitats degradados solo se lleve a cabo cuando resulte imprescindible y siempre después de eliminar las presiones que han provocado su deterioro.

Una estrategia con respaldo científico

Las entidades también reclaman que el futuro plan disponga de recursos económicos suficientes para garantizar su aplicación. En concreto, proponen asegurar al menos el 50% de la financiación necesaria antes de 2030 y consolidar un marco económico estable que permita desarrollar todas las actuaciones previstas hasta 2040.

El documento toma como base las conclusiones de las I Jornadas para la conservación de la biodiversidad marina, celebradas en Palma en noviembre de 2024, en las que participaron investigadores especializados en conservación marina de distintos centros de investigación. Según los firmantes, aquel encuentro permitió recopilar el conocimiento científico acumulado sobre el estado de conservación y el funcionamiento de las zonas marinas someras de Baleares.

Los promotores consideran que el futuro Plan de Acción representa una oportunidad para que Baleares impulse "una estrategia pionera de conservación marina, basada en la mejor evidencia científica disponible y en la colaboración entre administraciones, comunidad científica, entidades sociales y sectores vinculados al mar".