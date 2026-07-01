Educación enciende las alarmas tras caer los aprobados de Selectividad al 89,6% y culpa a la LOMLOE

Los resultados de las pruebas de acceso a la universidad (PBAU) de 2026 han dejado un sabor agridulce en la comunidad educativa de Baleares. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa junto a la directora general de Formación Professional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, para valorar unos datos globales que sitúan la tasa de aptos en un 89,6%, una caída notable frente al 92,5% registrado en el año 2025. Ante este escenario, Vera se ha mostrado tajante al admitir que «esta PBAU no ha sido la mejor de las Islas Baleares».

A pesar de la preocupación por las medias generales, el conseller ha señalado que el Govern ha querido poner en marcha una medida de estímulo inmediato. A partir de mañana jueves, el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) publicará una resolución para que los alumnos con mejores calificaciones puedan optar a los Premios para los estudiantes con mejores notas de acceso a la universidad del curso 2025-2026. Este trámite telemático estará abierto del 15 al 24 de julio y otorgará galardones dotados con 600 euros por alumno, distribuidos en 10 premios para Mallorca, 4 para Menorca, 5 para Ibiza y 1 para Formentera. Según el conseller, «es una medida más para reconocer el esfuerzo y talento de las islas».

Desplome generalizado

Los datos que maneja la Conselleria reflejan serias dificultades en materias troncales y de modalidad científica. En Matemáticas II, la nota media se ha situado en un 5,01 con apenas un 57% de aprobados, mientras que Ciencias Generales se queda en un 4,70 de media con un 48% de aptos. Física tampoco sale bien parada, firmando una media de 4,87 y un 51% de aprobados. La tendencia a la baja también se traslada a las materias lingüísticas, registrando un 5,62 en Catalán —lejos del 6,3 que se obtenía en 2016— y un 5,43 en Castellano.

El conseller ha rechazado que este descenso sea un simple «efecto retorno a la normalidad» post-pandemia, argumentando que la bajada del rendimiento académico se viene observando de forma sostenida desde el año 2022 y acumulando ya una pérdida de siete puntos porcentuales en la tasa general de aptos. «En 2016 teníamos el 94,5% de aprobados con la LOMCE», ha recordado el responsable de Educación, descartando que las restricciones en la corrección por faltas de ortografía expliquen la notable caída actual.

Críticas a la LOMLOE

La valoración política de la Conselleria ha apuntado directamente hacia el marco legislativo estatal y autonómico de la pasada legislatura. Vera ha destacado que esta es la primera promoción de estudiantes formada íntegramente bajo el amparo de la LOMLOE y los currículums de los reales decretos estatales. «Quiero volver a decir que estos currículums y esta ley no han funcionado. No funcionan y estos son los resultados», ha sentenciado, acusando al texto de «denostar los conocimientos» y apartarlos de las aulas.

Quiero volver a decir que estos currículums y esta ley no han funcionado. No funcionan y estos son los resultados Antoni Vera — Conseller de Educación y Universidades

El conseller ha incidido en que los alumnos que se han examinado este año cursaban tercero de la ESO cuando se implementó la reforma, abarcando los cuatro años "más críticos de su formación académica". Vera ha lamentado la falta de horas lectivas en el diseño anterior, ejemplificando que en Baleares solo se impartían tres horas de Física en Bachillerato o que se restaron horas de Matemáticas e Inglés en Primaria, además de la desaparición de cuatro siglos en la materia de Historia de España. «Este metapedagogismo de la anterior legislatura ha provocado la situación que ahora tenemos», ha aseverado.

Nuevo plan curricular

Ante este diagnóstico, Antoni Vera ha apelado a una «reflexión colectiva» de toda la sociedad y la comunidad educativa para cooperar y «revertir estos resultados». La Conselleria defiende que el nuevo marco curricular introducido para el curso 2025-2026 ya busca corregir estas carencias poniendo otra vez «los conocimientos en el centro de la educación».

Los nuevos planes de estudio del actual Govern incrementan las horas de Matemáticas y lenguas en Primaria y Secundaria, limitan el uso de pantallas en las etapas tempranas y refuerzan las asignaturas de modalidad en Bachillerato como Física, Química o Latín. «Nuestro objetivo es claro, avanzar hacia un sistema educativo más moderno, personalizado y equitativo, que permita mejorar los resultados académicos y reducir las desigualdades», ha concluido Vera, insistiendo en que estos "preocupantes" datos de la PBAU serán analizados minuciosamente en todas las mesas sectoriales de educación.