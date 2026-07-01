Cuatro nuevas incorporaciones al consejo de Editora Balear

La junta de accionistas de Editora Balear ha aprobado la incorporación de cuatro nuevos miembros al consejo de administración de la empresa editora de Diario de Mallorca, todos ellos pertenecientes a la alta dirección del grupo Prensa ibérica o estrechamente vinculados al periódico. Del primer grupo entran como consejeros el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, el director general de Contenidos y Relaciones Institucionales, Albert Sáez, y el director financiero del grupo editorial, Álvaro Alcolea. Junto a ellos asciende también al consejo de Editora Balear el periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, periódico en el que ha desarrollado buena parte de su actividad profesional.

Licenciado en Ciencias Químicas con Premio Extraordinario, Vallés cambió el mundo de la docencia universitaria por el periodismo. En 1983 se inició como colaborador deportivo, firmando crónicas de baloncesto, puerta de entrada a un dilatada y extensa carrera que le hizo merecedor del Premio Ciudad de Palma de Periodismo. Entre los reconocimientos obtenidos, destacan Premio Ortega y Gasset de Investigación Periodística, Premio de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía y Premio Editorial Debate de Libro Reportaje, obtenidos junto a sus compañeros Felipe Armendáriz y Marisa Goñi por la investigación de los vuelos de la CIA.