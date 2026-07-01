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Camper adquiere la participación mayoritaria de Ancient Greek Sandals

La integración permitirá a la compañía con sede en Atenas acceder a las capacidades globales de la empresa mallorquina en infraestructura comercial, tecnología, recursos humanos y desarrollo avanzado de producto

Camper, archivo de su 50 aniversario.

Camper, archivo de su 50 aniversario. / Camper

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EFE

Palma

La empresa mallorquina Camper ha adquirido una participación mayoritaria de la marca de calzado de lujo Ancient Greek Sandals, que seguirá operando como firma independiente.

La zapatera mallorquina ha informado en un comunicado de que la operación "une a dos marcas con profundas raíces mediterráneas, que comparten un firme compromiso con la calidad, la artesanía tradicional y una visión de largo plazo para el futuro del calzado".

Según el nuevo acuerdo, Camper será accionista mayoritario, mientras que los fundadores de Ancient Greek Sandals, Nikolas Minoglou y Christina Martini, junto con el copropietario Yiannis Vagenas, mantendrán una participación minoritaria en la compañía, que seguirá operando como una marca independiente, "preservando su identidad griega única y su estética característica".

La integración permitirá a la compañía con sede en Atenas acceder a las capacidades globales de Camper en infraestructura comercial, tecnología, recursos humanos y desarrollo avanzado de producto.

Según la empresa mallorquina, esta alianza se fundamenta "en un profundo respeto mutuo", en la herencia mediterránea que comparten ambas firmas así como en su "dedicación inquebrantable por la artesanía, utilizando materiales de alta calidad para crear calzado atemporal diseñado para perdurar".

El consejero delegado de Camper, Miguel Fluxà, ha calificado la incorporación de Ancient Greek Sandals como "un hito muy emocionante".

El directivo, cuarta generación de la familia fundadora de Camper, destaca los puntos en común: “Nikolas y Christina han construido una marca excepcional que encaja perfectamente con nuestro respeto por la calidad y la artesanía. Sus profundas raíces mediterráneas conectan de forma natural con nuestro ADN".

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Por su parte, el consejero delegado y cofundador de Ancient Greek Sandals, Nikolas Minoglou, ha asegurado que unir fuerzas con una compañía histórica y familiar como Camper proporciona a la firma griega "el respaldo logístico, tecnológico y comercial" necesario para desarrollar todo su potencial, manteniendo la "independencia creativa".

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