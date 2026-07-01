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Baleares ha reciclado más de 43.000 toneladas de envases en 2025, alcanzando una tasa superior al 76%

Más de 260 empresas de las islas se adhirieron a Ecoembes, gestionando 56.115 toneladas de envases gracias a una red de más de 13.000 contenedores

Baleares ha reciclado más de 43.000 toneladas de envases en 2025

Baleares ha reciclado más de 43.000 toneladas de envases en 2025 / Ecoembes

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Enrique Casanova

Palma

Baleares ha reciclado 43.121 toneladas de envases durante 2025, alcanzando una tasa de reciclaje del 76,8%, según los datos publicados por Ecoembes. En total, 264 empresas en Baleares han estado adheridas a Ecoembes, llegando a gestionar 56.115 toneladas de envases, mientras que la infraestructura de recogida selectiva se ha apoyado en 13.207 contenedores distribuidos en el territorio, de los cuales 7.169 son amarillos y 6.038 azules.

A nivel global, el sistema de Ecoembes ha contado con 28.023 clientes. En cuanto a su presencia territorial, la organización dispone de 11 oficinas en España situadas en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, A Coruña, Logroño, San Sebastián, Tenerife, Manacor, Zaragoza y Oviedo, lo que permite coordinar la operativa en todo el país.

Por materiales, los resultados muestran que el papel y cartón ha alcanzado una tasa de reciclaje del 96,1% (19.331 toneladas) frente a un objetivo del 75%, el acero ha llegado al 86,1% (2.886) frente al 70%, el aluminio al 83,2% (3.936) frente al 50%, los plásticos al 61,3% (16.735) frente al 50% y la madera al 49,8% (231) frente al 25%, lo que indica que todos los materiales superan los objetivos establecidos.

Noticias relacionadas y más

A nivel nacional, Ecoembes ha reciclado 2,2 millones de toneladas de envases en 2025 y alcanzó una tasa de reciclaje del 74,6% en envases domésticos, un resultado que sitúa a Baleares por encima de la media estatal.

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