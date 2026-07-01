Una avería en la señalización provoca retrasos en trenes y metro con destino a Palma

Los usuarios del tren y el metro de Mallorca han sufrido retrasos este miércoles después de que se registrara una incidencia técnica en el sistema de señalización de entrada a la Estación Intermodal de Palma, según ha informado Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) a través de sus canales oficiales.

La avería ha afectado a toda la circulación en dirección a Palma, provocando demoras tanto en los servicios ferroviarios como en el metro que confluyen en la principal estación de la isla.

Desde SFM han explicado que la incidencia ya ha sido resuelta, por lo que los trenes y metros irán recuperando progresivamente sus horarios habituales a medida que avance el servicio.

La empresa pública ha informado de la situación mediante un comunicado publicado en la red social X, en el que ha señalado que los retrasos son consecuencia de un problema técnico en el sistema de señalización, un elemento esencial para gestionar la circulación de los convoyes y garantizar la seguridad de las operaciones ferroviarias.

Aunque la avería ya ha quedado solucionada, las demoras pueden mantenerse durante un tiempo mientras se normaliza la circulación y los distintos servicios recuperan la frecuencia prevista. Desde SFM han pedido disculpas a los viajeros por las molestias ocasionadas.